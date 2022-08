Calciomercato Milan, non solo Ziyech: ritorno di fiamma per il talento del Chelsea

Secondo il noto media inglese, il Milan sarebbe ancora sulle tracce del giocatore del Chelsea. Si parla già della formula che lo potrebbe portare in Italia!

Manca sempre meno alla fine del mercato estivo, e Paolo Maldini e Frederic Massara stanno cercando di chiudere la sessione mettendo a segno i due colpi che completerebbero la rosa. Mancano un difensore e un centrocampista di qualità per poter contare su un gruppo veramente forte.

I due dirigenti si stanno muovendo concretamente in tal senso. Per la difesa resistono i nomi di Abdou Diallo e Evan Ndicka. Per il centrocampo, invece, la lista è più fitta. Onyedika, Onana, Tameze, Fofana, Berge, con il primo ad essere il favorito attualmente. Maldini e Massara stanno sondando diverse piste con l’obiettivo di trovare il profilo migliore e conveniente dal punto di vista economico.

Ma se è vero che al Milan mancano un difensore e un centrocampista, è altrettanto vero che si continua a parlare anche di un ulteriore colpo per la trequarti. La squadra rossonera si è rinforzata alla grande con l’arrivo di Charles De Ketelaere, pescato dal Club Brugge per rappresentare il centro della trequarti di Stefano Pioli. Continuano però le voci di mercato sull’acquisto possibile di un esterno destro d’attacco.

In quella zona, Pioli si affida soprattutto a Junior Messias e Alexis Saelemaekers, anche se lo stesso De Ketelaere sa muoversi sulla destra con molta disinvoltura. Nonostante ciò in Inghilterra fanno sapere che il Milan è ancora parecchio interessato al talento del Chelsea, che non è Hakim Ziyech.

Milan, l’esterno in prestito

Hakim Ziyech continua ad essere accostato con insistenza al Milan. Pare che il marocchino abbia dato la sua preferenza ai rossoneri, ma non sarà così semplice trovare l’accordo con il Chelsea. Ziyech è un vero e proprio esubero della rosa di Tuchel, ma l’alto ingaggio frena i piani del Milan che vorrebbe comunque prelevarlo in prestito.

Non solo l’ex Ajax! Pare che Maldini e Massara continuino a monitorare la situazione di un altro giocatore dei blues, anche lui finito un pò ai margini del progetto. Parliamo di Christian Pulisic, un grande talento della trequarti. A riferire la notizia è il Daily Mail, che sottolinea quanto lo statunitense sia in questo momento corteggiato anche dal Newcastle.

I Magpies non avrebbero alcun problema ad acquistarlo dal Chelsea e a garantirgli un certo tipo di ingaggio. Ma secondo il Daily Pulisic, che ha saputo dell’interesse italiano di Milan e Juventus, preferirebbe di gran lunga la Serie A. Ha voglia di mettersi in gioco in un nuovo progetto e in un nuovo paese, dove ovviamente essere protagonista.

Pulisic rispetto a Ziyech è molto più giovane. A 23 anni rappresenta sicuramente un profilo più consono alle politiche d’acquisto rossonere. Anche lui ala destra innanzitutto, ha quella duttilità finissima che gli permette di adattarsi da trequartista centrale o ala sinistra. I tifosi milanisti sognano probabilmente un colpo del genere, ma al momento appare uno scenario davvero molto difficile.

Il Daily Mail riporta comunque l’intenzione di Juventus e Milan di acquistare il giocatore attraverso la formula del prestito, dato che la valutazione del suo cartellino è parecchio alt. Le due italiane si daranno battaglia per il talento USA?