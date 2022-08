Milan, i tifosi tornano a sognare: super colpo dalla Spagna

Bomba nella notte: il Milan sulle tracce del calciatore, in uscita dal Real Madrid. Ritorno di fiamma per un elemento che fa impazzire i tifosi

Notizia importante dalla Spagna. Il Milan sarebbe in lotta con un club inglese per aggiudicarsi il calciatore del Real Madrid. A darne notizia è Alex Silvestre, nel corso di El Chiringuito TV.

Il giornalista ha ammesso che il giocatore ha voglia di mettersi in mostra con maggiore continuità e di sentirsi al centro del progetto, di sentirsi protagonista. E questo, ormai, al Real Madrid non succede da tempo.

Stiamo chiaramente parlando di Marco Asensio. Sembrava un’idea ormai tramontato, ma nella notte è arrivata la notizia, che vede il Diavolo in prima fila per assicurarsi il forte calciatore spagnolo. Non si conosce il nome dell’altro club, inglese, che ha voglia di mettere le mani su Asensio. Difficile che per il giocatore si possa aprire la pista spagnola visto l’importante ingaggio.

Vecchio pallino di Maldini

Il Milan, dunque, è tornato prepotentemente in corsa. Chissà che non sia il nome degli ultimi giorni di calciomercato. Nelle settimane scorse vi abbiamo parlato dell’interesse per Asensio, confermando il contatto in Primavera, con Paolo Maldini. Le richieste troppo alte avevano, poi, spinto il Diavolo a guardarsi altrove.

Oggi l’acquisto di Asensio resta alquanto complicato. Andrà capito se i rossoneri riusciranno a competere con il club inglese – è molto probabile che si tratti dell’Arsenal o del Manchester United – che non avrebbero problemi a mettere sul piatto quell’offerta che fa saltare il banco.

E’ evidente, inoltre, che uno tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias dovrebbe fare le valigie per fargli spazio. La situazione Asensio è simile, per certi versi, a quella di Hakim Ziyech. Forse per lo spagnolo è ancora più complicata per via delle possibile alte richieste del Real Madrid, che non ha alcuna intenzione di perdere a zero il giocatore. Si attendono novità nei prossimi giorni. Asensio torna a far sognare i tifosi.