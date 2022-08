Milan-Inter, il derby è già sold out: tutto esaurito a San Siro!

I tifosi hanno preso d’assalto i biglietti per il primo derby della stagione. Il 3 settembre andrà in scena Milan-Inter, ma è già tutto esaurito!

È la sfida più attesa dell’intera stagione. Milanisti e interisti non aspettano altro che San Siro si infiammi per il Derby della Madonnina! Quest’anno non toccherà aspettare molto, dato che la prima stracittadina della nuova stagione si giocherà già il 3 settembre. Milan-Inter andrà in scena alla quinta giornata di Serie A.

Se sarà sempre sfida Scudetto lo scopriremo presto, ma è certo che anche in questo campionato Milan e Inter rappresentano le assolute favorite, accompagnate assai probabilmente dalla Juventus. L’anno scorso ne abbiamo visto delle belle nei quattro derby disputati tra Serie A e Coppa Italia. Al Milan lo Scudetto, all’Inter la Coppa Nazionale.

Ma la sensazione è che quest’anno tutto sarà ancora più sentito ed emozionante. A dimostrarlo è il fatto che il Derby della Madonnina del 3 settembre è già sold out. Ogni reparto, ogni tribuna è al completo. Soltanto nella giornata di ieri era stata aperta la vendita libera dei ticket e oggi con straordinaria sorpresa scopriamo che San Siro è già tutto esaurito. Basta collegarsi al sito ufficiale del Milan e accedere alla sezione biglietteria per rendersi conto che non è rimasto nemmeno un biglietto a disposizione!

Sarà un derby focoso, con le due tifoserie a colorare di amore e competizione gli spalti del Meazza! E allo stesso tempo le due squadre ci terranno a far capire sin da subito chi quest’anno potrà comandare il campionato di Serie A!

Un San Siro pieno al 100% della sua capienza sarà spettacolare!