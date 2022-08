Milan, Maldini fa sul serio: arriva la conferma

Il Milan è pronto a regalare un nuovo centrocampista a Stefano Pioli: conferme sull’offerta ufficiale ma i profili che piacciono son diversi. Il punto della situazione

Continua la caccia al centrocampista in casa Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per trovare la giusta soluzione per rafforzare un reparto orfano di Franck Kessie.

Sabato sera, contro l’Udinese, non ha potuto giocare per infortunio, Sandro Tonali, sostituito da Rade Krunic. Ieri l’italiano classe 2000 è tornato ad allenarsi in gruppo, saltando solamente la partitella. Contro l’Atalanta sarà a disposizione e i prossimi allenamenti, a partire da quello di oggi, ci diranno se scenderà in campo dal primo minuto o meno.

Pili può dunque sorridere per il recupero di un titolare ma allo stesso tempo aspetta novità dal mercato. Ieri sera vi abbiamo parlato di una prima offerta ufficiale da parte del Milan per Raphael Onyedika di 4 milioni più bonus. La richiesta del Midtjylland, per il centrocampista nigeriano è di circa il doppio.

Il club rossonero dunque ha iniziato a far sul serio, una prima offerta, che fa capire che l’interesse per il giocatore è davvero concreto. Stamani i quotidiani sportivi in edicola confermano la pista e la volontà del Milan di portarlo in Italia. Ma la lista dei giocatori che piacciono continua ad essere lunga.

La lunga lista

Secondo il Corriere dello Sport è ballottaggio tra Lokonga e Tameze. Il centrocampista belga è ai margini dal progetto dell’Arsenal è rappresenta un’opportunità. Per il secondo, invece, si aspetta che il Verona abbassi le proprie richieste, di 12 milioni di euro, considerate alte.

Sullo sfondo ci sono anche, i profili già noti, di Sander Berge dello Sheffield United, che rimane il meno probabile, e quello di Onana, con il Milan chiamato a trattare nuovamente con il Bordeaux. Ci si aspetta, dunque, di vivere una settimana calda di calciomercato.