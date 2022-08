ML – Tonali verso il recupero: le ultime dall’allenamento a Milanello

Le ultime news in casa Milan dall’allenamento odierno. In particolare sulle condizioni fisico-atletiche di Sandro Tonali.

Il Milan ha iniziato a preparare la trasferta delicata di domenica prossima. Nella seconda giornata di campionato i rossoneri faranno visita alla temibile Atalanta.

Il match del Gewiss Stadium si disputerà domenica 21 agosto alle ore 20:45. Un posticipo assolutamente ricco di intensità e non da sottovalutare per i campioni d’Italia.

Intanto il Milan è sceso in campo presso il centro sportivo di Milanello questa mattina. Seduta odierna molto indicativa per mister Stefano Pioli, soprattutto sugli acciaccati.

Tonali rispetta il programma: si avvicina all’Atalanta

Come carpito dalla nostra redazione, occhi puntati sui miglioramenti di Sandro Tonali. Il recupero del centrocampista classe 2000 procede ampiamente secondo programma.

Tonali stamattina ha svolto metà della seduta a livello personalizzato, lavorando anche in palestra. Mentre nell’altra metà si è allenato in gruppo assieme ai compagni. Un rientro graduale per evitare sovraccarichi immediati al giovane mediano.

Quasi del tutto recuperato Tonali, che nei prossimi giorni dovrebbe rientrare a pieno regime e rendersi totalmente disponibile per la trasferta sul campo dell’Atalanta. Il numero 8 ci sarà, ma spetterà a Pioli decidere se schierarlo fin dall’inizio o puntare su di lui a gara in corso.

Nessun problema per gli altri calciatori a disposizione di Pioli. Anche Olivier Giroud è pienamente recuperato e punta ad una maglia da titolare nella seconda di campionato, in ballottaggio con Ante Rebic. Ancora presto per capire quali saranno le scelte di formazione, ma Pioli può contare sulla totalità (Ibrahimovic a parte) della sua rosa.