Pioli aspetta il centrocampista: “A prescindere da Bakayoko”

Il Milan ha voglia di regalarsi un centrocampista, il prima possibile. Le parole del giornalista, che fa il punto sul mercato rossonero

Il calciomercato del Milan non è ancora chiuso. In questi ultimi giorni di agosto, Paolo Maldini e Frederic Massara proveranno a mettere le mani su un difensore centrale e un centrocampista.

Stefano Pioli, si sta mostrando calmo, ma è in attesa di almeno due pedine: servono i sostituti di Franck Kessie e Alessio Romagnoli. La dirigenza rossonera si sta muovendo verso questa direzione, lasciando una piccolissima porta aperta per il sogno Hakim Ziyech, se si dovessero presentare le condizioni giuste.

In questi giorni si sta parlando soprattutto di centrocampisti. La lista dei profili per la mediana si fa sempre più lunga. Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha cercato di fare chiarezza, escludendo alcuni giocatori come possibili acquisti: “Sander Berge? No, non sarà lui l’acquisto – afferma il giornalista -. Possiamo già metterlo via. Sono stato stupito dal rifiuto dell’offerta da 4 milioni per Onyedika. Pensavo che il Milan avesse un tesoretto da 10-12 milioni risparmiati da Renat Sanches e che non ci sarebbero stati problemi. Devo andar a capire se il Milan ci ha provato veramente con questa offerta. Fofana? Non mi risulta per il costo troppo elevato”.

Il centrocampista a prescindere

Bakayoko blocca tutto? – “Ho sempre detto che il centrocampista sarebbe arrivato a prescidere dall’uscita di Bakayoko ma ieri mi è arrivata una voce che dice il contrario. Cercherò di approfondire – prosegue Pellegatti -. Bakayoko in questo momento è fuori dal progetto. Se nn migliora a livello di spirito e voglia rischiamo di avere un giocatore poco utilizzabile e un centrocampo che piange: perché Tonali e Bennacer sì, Pobbega sì col punto interrogativo perché bisogna capire quanto vale col Milan, Krunic, conosciamo pregi e difetti. Adli dicono che non possa giocare nei due… così il piatto piange un po’… scelgano chi vogliono ma il centrocampista deve assolutamente venire”.