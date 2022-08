Calciomercato Milan, ancora da Liverpool: altro colpo a zero

Non è escluso un futuro altro colpo a parametro zero da Liverpool per il Milan: potrebbe esserci una nuova occasione per il 2023.

Il calciomercato in entrata del club rossonero non è terminato, però non bisogna attendersi colpi particolari da qui al 1° settembre. Un difensore centrale e un centrocampista arriveranno solo a condizioni economiche vantaggiose.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno dovuto fare i conti con un budget un po’ limitato per la campagna acquisti e ne hanno investito buona parte per comprare Charles De Ketelaere. Il giovane talento belga resterà probabilmente la stella di questo mercato estivo del Milan.

Per settimane si è parlato anche del possibile arrivo di Hakim Ziyech, ma sembra improbabile che il 29enne marocchino approdi a Milanello. Il reparto offensivo è considerato completo da Stefano Pioli e la società cercherà di sistemare solo difesa e centrocampo con gli ultimi due tasselli.

Mercato Milan, dopo Origi un altro arrivo da Liverpool?

La società rossonera sta sicuramente monitorando la situazione di alcuni giocatori in scadenza di contratto a giugno 2023, qualcuno potrebbe arrivare a basso prezzo immediatamente e qualcuno potrebbe approdare in Italia a parametro zero tra un anno. Ci possono essere alcune occasioni davvero interessanti.

Ad esempio, il Milan potrebbe pescare nuovamente a Liverpool dopo aver già ingaggiato Divock Origi “gratis” nelle scorse settimane. Ci riferiamo a Naby Keita, in scadenza nel 2023. Stando a quanto rivelato dal Daily Mail, i colloqui per il suo rinnovo sono fermi al momento. Il Lipsia si è interessato a riprenderlo, ma i Reds sono disposti a perdere il centrocampista a parametro zero piuttosto di cederlo subito.

Il Liverpool spera ancora di trovare un accordo con il 27enne guineano, però sta già pensando a Jude Bellingham del Borussia Dortmund per rinforzarsi la prossima estate. Se Keita non dovesse prolungare il suo contratto, diventerebbe una ghiotta occasione per più squadre. Un pensiero potrebbe farcelo anche il Milan. Il numero 8 di Jurgen Klopp è un mediano che farebbe comodo a mister Pioli.