I complimenti di Deulofeu a Kalulu: “Bravo” – FOTO

Il rivale si è complimentato pubblicamente con Kalulu dopo il grande intervento difensivo in Milan-Udinese! Che classe Pierre…

Il Milan ha messo in campo una convincente prestazione sabato scorso contro l’Udinese. Una squadra che ha dimostrato di non aver perso i suoi connotati, gli stessi che hanno portato allo Scudetto la scorsa stagione! La prima di campionato è stato un vero successo per la squadra di Pioli, che ha preso i complimenti della maggioranza nonostante qualche errore di troppo.

La difesa del Milan ha incassato due gol dai bianconeri, un fatto particolare se pensiamo ai numeri del finale della scorsa stagione. Due scivoloni su azione da cross degli avversari che sono valsi prima lo svantaggio e poi il momentaneo pareggio dell’Udinese. Errori dei singoli, uno di Rebic e uno di Messias, che nel fronteggiare i rivali su gioco aereo non si sono mossi al meglio.

Nonostante ciò, c’è stato un rossonero che ha confermato ancora una volta la sua assoluta crescita e maturazione. Parliamo certamente di Pierre Kalulu, l’ex Lione ormai entrato nelle piene grazie di mister Stefano Pioli. Il francese è stato praticamente impeccabile in ogni intervento e ha lasciato tutti a bocca aperta in particolare nell’azione a tu per tu con Gerard Deulofeu.

Da minaccia maggiore dell’Udinese, l’ex Milan è stato neutralizzato da Kalulu con un intervento da fuoriclasse della difesa. La Lega Serie A, ieri, ha celebrato Pierre pubblicando sui social il video dell’azione. A stupire i tanti followers il commento sotto proprio di Deulofeu, che senza indugi si è complimentato con il giovane difensore del Milan!

“Bravo” ha scritto Gerard sotto al post, riscuotendo migliaia e migliaia di consensi (like). Insomma, ormai Kalulu si prende anche i complimenti dei diretti rivali. Che giocatore!