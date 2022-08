Ibrahimovic, vacanza da sogno: lo svedese si rilassa sul suo yacht – VIDEO

L’attaccante si gode la vacanza in attesa del rientro in campo e regala spettacolo sui propri social network

Mentre il Milan è totalmente in clima campionato, con all’orizzonte la difficile trasferta di domenica sul campo dell’Atalanta, c’è chi si gode la vita al mare, in attesa di poter tornare protagonista.

Ci riferiamo ovviamente a Zlatan Ibrahimovic, che dopo l’operazione al ginocchio dello scorso maggio sta proseguendo il suo programma di recupero e spera di poter rientrare il prima possibile ad aiutare i suoi compagni in questa difficile e impegnativa stagione. L’attaccante rossonero qualche giorno fa è tornato a Milanello per far visita alla squadra, ma ci sarà ancora da aspettare per vederlo in campo.

Le previsioni più ottimistiche lo danno rientrante già per il mese di gennaio, anche se effettivamente è una tempistica complessa e comunque la situazione andrà monitorata progressivamente. Stefano Pioli lo aspetta e intanto punta su Giroud, Origi e sul soprendente Rebic, autore di una doppietta all’esordio con l’Udinese.

Ecco perché Ibra non è preoccupato e si gode le vacanze come la maggior parte della gente a metà agosto. Solo che lui può farlo da re. Lo svedese ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video con una ripresa dall’alto mentre si rilassa sul suo yacht in mezzo al mare, con la didascalia “I see you”. Ecco il video: