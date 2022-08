Milan, fuori uno: l’obiettivo per la difesa ha detto no

Salta ormai definitivamente uno degli obiettivi per la difesa del Milan in vista della prossima stagione, vista la scarsa convinzione.

Il Milan è a caccia di un difensore centrale. Un elemento di prospettiva che possa essere considerare anche un rinforzo utile sul momento. Per questo motivo Paolo Maldini ha individuato diversi profili intriganti.

Un calciatore prendibile in prestito con diritto di riscatto. Questa una delle opzioni individuate dal Milan in questo periodo di mercato, per non spendere nell’immediato cifre troppo elevate.

Uno di questi profili sembrava potesse arrivare dalla Ligue 1 francese, da un importante club di alto livello internazionale. Dove però quest’ultimo non sta ottenendo grande spazio.

Il difensore non è convinto, la formula è bocciata: il Milan si defila

L’opzione intrigante poteva chiamarsi Abdou Diallo, forte difensore del Paris St. Germain. Il classe ’96 di origine senegalese avrebbe tutte le caratteristiche per esprimersi al meglio in maglia Milan, oltre a quella duttilità tattica più che importante.

Diallo infatti, mancino naturale, può giocare sia da centrale puro che da terzino sinistro aggiunto. Insomma un calciatore dalle mille risorse, individuato da Maldini e compagnia come un potenziale rinforzo.

Eppure la trattativa ad oggi appare sfumata del tutto. Secondo Tuttomercatoweb.com il Milan ed il PSG non hanno trovato l’accordo per il trasferimento del 26enne. L’offerta di prestito con diritto di riscatto ed ingaggio parzialmente pagato dai parigini non è stata accolta positivamente. Il Milan per conto suo non ha mai voluto inserire l’obbligo di riscatto nell’affare.

Inoltre pare che Diallo stesso non sia mai stato realmente intrigato dalle attenzioni del Milan e per questo motivo abbia detto no all’ipotesi del prestito. Nonostante la chance di giocare più minuti con i campioni d’Italia, Diallo preferirebbe restare in Francia e giocarsi il suo posto a Parigi.

Le voci sembrano chiare. Il Milan abbandonerà definitivamente l’opzione Diallo nonostante avesse tutti i crismi ideali per rinforzare la difesa. Nel mirino dei dirigenti restano comunque altri obiettivi: dal francese Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte fino al polacco Jakob Kiwior dello Spezia. Ma non sono assolutamente da escludere profili a sorpresa che potrebbero spuntare negli ultimi giorni di mercato.