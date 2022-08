Milan, strategie diverse per il colpo: pronti 10 milioni

Il Milan sfoglia la margherita in difesa: strategie diverse per prendere il centrale mancino che servino a Stefano Pioli. Il punto della situazione a pochi giorni dalla chiusura del mercato

Ultimi giorni di calciomercato anche per il Milan. I tifosi si augurano che i rossoneri possano essere tra i protagonisti, con l’acquisto di almeno un paio di calciatori.

Stefano Pioli, d’altronde, si augura di poter avere presto un nuovo difensore, che completi il reparto con Simon Kjaer, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Matteo Gabbia, e un nuovo centrocampista.

Sul mediano, gli sforzi attuali, come raccontato, sono rivolti verso Raphael Onyedika. Per il calciatore nigeriano è stata già presentata una prima offerta e si lavora col Midtjylland per trovare un accordo il prima il possibile. E’ questa la volontà delle parti, con i rossoneri che non sono intenzionati a fare follie.

Per la difesa resistono i tre nomi di cui vi stiamo parlando da giorni: Tanganga del Tottenham, Diallo del Psg e N’Dicka dell’Eintracht Francoforte.

La situazione, anche in questo caso, è molto chiara e lineare. Il Diavolo per i primi due non appare intenzionato ad andare oltre il prestito con diritto di riscatto. Per il senegalese, inoltre, serve che i francesi partecipino al pagamento dello stipendio. Oggi sono maggiori le possibilità che sia Diallo a vestire il rossonero che Tanganga.

Soldi per N’Dicka

Discorso diverso merita N’Dicka, che verosimilmente è il preferito: in questo caso il Milan non può far altro che prenderlo a titolo definitivo. Il contratto del francese scade nel 2023 e l’entourage del giocatore ha fatto sapere ai tedeschi di non aver voglia di rinnovare.

Sarà addio immediato, permettendo all’Eintracht Francoforte di incassare qualcosa, o si liberà a zero? In questo momento il giocatore appare propendere per la seconda ma chissà che il corteggiamento di Maldini non gli faccia cambiare idea. Il Milan, come detto, sarebbe disposto a fare un investimento importante per N’Dicka.

Secondo il Corriere dello Sport, sono pronti dieci milioni di euro. Un’offerta non certo bassa se si considera il contratto in scadenza. Molto, come detto, passa dalla decisione del calciatore. A breve conosceremo quali saranno i due colpi in entrata del Milan