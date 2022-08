ML – Verso Atalanta-Milan, le ultime da Milanello: Tonali è pronto

Le ultime novità da Milanello raccolte da MilanLive.it. In vista del big match di domenica Pioli può contare sul gruppo al completo…

Manca sempre meno al big match di domenica sera tra Atalanta e Milan. Si scaldano i motori per una delle sfide più avvincenti della Serie A. Rossoneri e nerazzurri hanno sempre infiammato gli animi dei tanti appassionati, scatenando grande rivalità e competizione.

La seconda giornata di campionato sarà dunque importante. Atalanta e Milan sono reduci entrambe da una convincente vittoria alla prima della stagione, ma domenica sera si farà sul serio e tutte due le squadre vorranno imporre la loro supremazia. In vista della gara, i rossoneri di Stefano Pioli hanno continuato la settimana di preparazione questa mattina.

Una sessione di allenamento che ha visto il rientro completo di Sandro Tonali. Una grande notizia per l’ambiente rossonero. Il centrocampista già ieri aveva svolto una parte di allenamento in gruppo, per poi svolgere la seconda di personalizzato. Oggi, invece, ha svolto l’intera sessione insieme ai compagni. Di qui a domenica, Sandro potrà recuperare la giusta condizione per partire da titolare al fianco di Bennacer.

Insomma, Stefano Pioli ha finalmente a disposizione il gruppo al completo, escluso ovviamente Zlatan Ibrahimovic. Si sono allenati al meglio anche i nuovi arrivati e quindi Origi, De Ketelaere e Adli. I tre scalpitano per un posto da protagonisti in campo. Il Principe Charles potrebbe già partire dal primo minuto sulla destra dell’attacco, mentre Divock e Yacine è più probabile vengano impiegati a gara in corso.