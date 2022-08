Calciomercato Milan, niente rossoneri: possibile il clamoroso ritorno

Per i rossoneri non è più un’operazione fattibile, ma il fantasista potrebbe tornare a sorpresa nel club in cui era esploso qualche anno fa

In queste ultime settimane di mercato ci si deve aspettare davvero di tutto. Diverse squadre devono ancora risolvere i problemi relativi alla rosa e ci saranno numerose operazioni importanti da qui a fine agosto.

Il Milan il più o lo ha fatto e ora aspetterà solo delle eventuali occasioni per mettere a segno dei possibili colpi in extremis. Maldini e Massara valutano alcune opportunità per poter aggiungere alla squadra di Stefano Pioli degli elementi che rappresentino un valore aggiunto. Gli obiettivi sono in difesa e a centrocampo, ma non è escluso che in almeno uno dei due reparti il Diavolo possa rimanere così com’è ora.

Di certo non verranno più fatti investimenti nel reparto avanzato. Con l’arrivo di Charles De Ketelaere la trequarti e l’attacco sono apposto così, dal momento che gli interpreti sono diversi e già così dovranno tutti faticare per guadagnarsi il posto. Zero possibilità quindi per un obiettivo che è stato accostato per tanto tempo ai rossoneri, ovvero Hakim Ziyech, per il quale a questo punto si apre una nuova e inaspettata pista.

Ziyech può tornare all’Ajax, ma dipende da Antony

Dall’estero rimbalzano infatti notizie importanti. Oggi ad esempio il talento dell’Ajax Antony non si è allenato e il Telegraaf sottolinea che le ragioni non si sanno ancora. Ovviamente arrivano prontamente le speculazioni sul mercato, dal momento che il Manchester United era arrivato ad offrire addirittura 80 milioni per il 22enne brasiliano. Ma cosa c’entra Ziyech con la notizia?

Il marocchino vuole lasciare i Blues e dall’Olanda fanno proprio il suo nome come possibile sostituto di Antony nel caso in cui la trattativa con i Red Devils andasse a buon fine. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno, dopo che Ziyech era passato dall’Ajax al Chelsea due anni fa per circa 40 milioni. Con il lanceri il marocchino ha giocato per ben quattro anni, collezionando 165 presenze e 49 gol.