Calciomercato Milan, può andare in Turchia: offerta in arrivo

Un giocatore della squadra di Pioli interessa in Turchia, c’è stato qualche sondaggio: può arrivare a breve un’offerta a Milano.

Manca poco al termine della sessione estiva del calciomercato e il Milan è al lavoro per completare la squadra. Com’è noto, servono un difensore centrale e un centrocampista.

Per la retroguardia la preferenza è per un giocatore che sappia agire sia al centro sia sulla fascia sinistra. Un mancino duttile tatticamente, dunque. Non a caso, da settimane si parla di profili come Abdou Diallo del Paris Saint Germain ed Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte.

Tuttavia, per entrambi non risultano passi avanti in questi giorni. Anzi, sono persino arrivate voci sul fatto che la pista Diallo sia stata abbandonata. Trovare la quadra su formula e cifre con il PSG non è semplice, inoltre lo stipendio del giocatore è elevato. Ndicka ha un contratto che scade a giugno 2023 e può partire solo a titolo definitivo. L’Eintracht chiede circa 15 milioni.

Calciomercato Milan, cessione in difesa?

Si è spesso parlato della possibilità che Matteo Gabbia parta in prestito nel caso in cui dovesse arrivare un altro centrale, ma da Casa Milan nelle ultime ore è trapelata l’intenzione di tenere il giocatore. Salvo colpi di scena, rimarrà a disposizione di Stefano Pioli nei prossimi mesi. La Sampdoria e altre squadre della Serie A lo volevano.

Se a Milanello arriverà un difensore in grado di giocare anche da terzino sinistro, attenzione alla situazione di Fodé Ballo-Touré. Stando a quanto rivelato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, l’ex Monaco starebbe riflettendo sul suo futuro. In rossonero è chiuso da Theo Hernandez e negli ultimi giorni ci sono stati un po’ di sondaggi per lui. Il più approfondito da parte del Galatasaray, che potrebbe fare presto un’offerta al Milan

Il club di Istanbul è molto interessato a Ballo-Touré, vedremo se metterà sul tavolo una proposta interessante e se la trattativa decollerà. Finora dall’ambiente rossonero era trapelata l’intenzione di confermare il senegalese come vice Theo Hernandez, però lo scenario potrebbe cambiare. Maldini e Massara avevano speso 4-5 milioni di euro per comprarlo dal Monaco, se dovesse arrivare un’offerta simile dal Galatasaray potrebbero pensare alla cessione.