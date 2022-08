Di Marzio: “Milan, ripartiti i contatti per Tanganga. C’è l’offerta”

Di Marzio a Sky ha rivelato che sono ripartiti i contatti per portare Tanganga al Milan: la società rossonera sta parlando con il Tottenham.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale e tengono aperti più tavoli. Stefano Pioli ha detto chiaramente che gli manca un giocatore in quel ruolo e anche in quello di centrocampista. La dirigenza lavora per completare la squadra.

Negli ultimi tempi si è parlato soprattutto di Abdou Diallo del Paris Saint Germain e di Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte, ma sono trattative un po’ complicate. Non va escluso che possa arrivare un nome a sorpresa a Milanello, la società ha abituato a sorprendere.

Intanto Gianluca Di Marzio ha dato un aggiornamento importante. Infatti, il Milan ha riaperto la pratica Japhet Tanganga. Ci sono stati nuovi contatti con il Tottenham per provare a trovare l’accordo. L’offerta è sempre quella di prestito con diritto di riscatto, mentre gli Spurs spingono per inserire un obbligo di acquisto del cartellino.

Il Milan sta cercando una soluzione per assicurarsi Tanganga, 23enne inglese che di recente era stato accostato anche a Roma e Inter. Questa pista di mercato si era raffreddata per il club rossonero a causa della mancata intesa sulla formula del trasferimento. Adesso l’offerta non pare essere cambiata, ma Maldini e Massara ci stanno riprovando e sperano di giungere alla fumata bianca. Non sarà semplice, però un nuovo tentativo è in corso.