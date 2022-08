Milan, i nuovi scalpitano: le scelte contro l’Atalanta

Il Milan è pronto a tornare in campo contro l’Atalanta: Stefano Pioli ha ancora qualche dubbio di formazione. I nuovi scalpitano, la situazione

Domani sarà già vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, domenica alle ore 20.45, sfideranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Contro i bergamaschi non è mai una partita come le altre. Il 5 a 0 subito nel dicembre del 2019 resta vivo nei ricordi di qualsiasi rossonero ma l’Atalanta è anche sinonimo di svolta, di rinascita. La Champions League, d’altronde, è stata conquistata proprio a Bergamo e la passata stagione i rossoneri, di fatto, hanno messo le mani sullo Scudetto, superando l’ostacolo Atalanta alla penultima partita di campionato.

Domenica sarà un Milan diverso, soprattutto nello spirito, nella consapevolezza di se. La squadra di Pioli sa di essere forte e di certo non teme gli uomini di Gasperini, ridimensionati dopo anni ad altissimi livelli.

A Bergamo non si respira una buona aria, soprattutto dopo il caso Malinowski ma abbassare la guardia sarebbe un grossissimo errore.

Le scelte di Pioli

Mister Pioli è pronto a schierare il suo miglior Milan per la partita di domenica sera. In questi giorni, a Milanello, l’unico assente è stato Zlatan Ibrahimovic. Il mister ha recuperato Sandro Tonali, che gradualmente è tornato ad allenarsi in gruppo, mettendosi alle spalle i guai muscolari di Vicenza.

Si candida, così, a prendersi una maglia da titolare, rispedendo in panchina Rade Krunic. Il classe 2000 è pronto a far coppia con Ismael Bennacer. Dietro ai due centrocampisti non ci sono dubbi: tra i pali, chiaramente, ci sarà Mike Maignan. La linea a quattro sarà composta da capitan Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernandez.

Sulla trequarti, nel consueto 4-2-3-1, a sinistra agirà chiaramente Rafael Leao. I compagni del portoghese dovrebbero essere Brahim Diaz e Saelemaekers ma Charles De Ketelaere e Junior Messias sono ancora in corsa per una maglia da titolare. Ballottaggio anche in avanti, con Olivier Giroud desideroso di riprendersi il posto ma Rebic ha fatto troppo bene per essere lasciato in panchina. Divock Origi partirà fuori ma avrà certamente un minutaggio maggiore rispetto a sabato.