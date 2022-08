Milan, svelata la terza maglia 2022-23: disponibile il pre-ordine – FOTO

Arriva anche il Third Kit della squadra rossonera che dovrebbe fare il suo debutto già nel match di San Siro contro il Bologna

Il Milan si prepara a presentare la terza maglia della stagione 2022/2023. Il club ha fatto sapere sui social che è già disponibile preordinarla su store.acmilan.com. Il colore predominante di questo kit sarà il verde militare.

Come specificato dal club nel comunicato sul sito ufficiale, con il pre-ordine in versione Authentic sarà possibile partecipare al concorso che permetterà a tre fortunati vincitori una visita esclusiva per due persone a Milanello, dove potranno assistere agli allenamenti e incontrare una selezione di giocatori. Per partecipare al concorso si dovrà portare a termine la procedura d’acquisto utilizzando le proprio credenziali e poi accedere al togheter.acmilan.com per selezionare l’iniziativa “PRE-ORDER & WIN-3rd Jersey“.

La terza maglia in versione green dovrebbe fare il suo debutto nella prossima partita casalinga, quindi il 27 agosto in Milan-Bologna. A svelare la maglia è stato Footy Headlines, il sito esperto di questo settore che rende sempre note per primo le maglie di tutte le squadre. Ecco intanto come sarà il kit: