Sportmediaset – Rinnovo Leao, il Milan aumenta l’offerta: i dettagli

Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, la società rossonera è pronta a migliorare la proposta economica per il rinnovo di Leao.

Rafael Leao è senza dubbio uno dei migliori giocatori del Milan e il suo valore non si discute. È stato un grande protagonista dello Scudetto vinto nella passata stagione e possiede ancora notevoli margini di crescita, essendo molto giovane.

Il portoghese è maturato parecchio rispetto ai primi due anni in rossonero, caratterizzati da alti e bassi. Ha intrapreso il giusto percorso per diventare un top player. Questa stagione è molto importante per la sua consacrazione, dovrà confermarsi su livelli elevatissimi. Tra Serie A e Champions League non gli mancheranno le vetrine per mettersi in mostra. Senza dimenticare il Mondiale in Qatar che disputerà con il Portogallo.

Stefano Pioli è l’allenatore giusto per valorizzarlo ulteriormente e l’ambiente rossonero si è rivelato molto adatto alla crescita di giovani talenti in questi anni. Se affronterà il nuovo anno con la giusta mentalità, l’ex di Sporting Lisbona e Lille potrà fare un altro salto di qualità.

News Milan, nuova proposta per il rinnovo di Leao?

Il Milan crede molto in Leao e spera di riuscire a rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2024. I contatti con l’entourage vanno avanti da tempo, ma non c’è ancora un accordo economico. E senza una firma, il club rossonero sarà costretto a vendere il giocatore entro la fine dell’estate 2023. Sarebbe clamoroso perderlo a parametro zero l’anno successivo, uno scenario che Paolo Maldini e Frederic Massara non vogliono rivedere.

Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, il Milan sta pensando di portare a 6 milioni di euro netti annui l’offerta per il rinnovo. Da vedere se l’entourage di Leao, in tal caso, acconsentirà a firmare il nuovo contratto. Attualmente il portoghese percepisce 1,5 milioni netti a stagione e la prima proposta rossonera era da circa 4,5 milioni. Se davvero ci sarà la disponibilità a salire fino a 6, aumenteranno le chance di permanenza di Rafa.