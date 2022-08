Abate, esordio con la Primavera: dove vedere Milan-Frosinone

Il Milan Primavera di Ignazio Abate è pronto a scendere in campo contro il Frosinone per la prima giornata di campionato

Dopo le buone sensazioni estive, la Primavera del Milan di Ignazio Abate è pronta a fare sul serio. I giovani rossoneri sono chiamati a riscattare un anno complicato, sotto la gestione Giunti.

Sarà chiaramente un Milan diverso, con tanti volti nuovi. Le attenzioni principali, soprattutto nelle prime partite, saranno, però, rivolte all’ex terzino del Diavolo, alla sua prima esperienza su una panchina in Primavera.

L’esordio in campionato è fissato per oggi alle ore 11.00, contro il Frosinone. Il match sarà possibile seguirlo in diretta su Sportitalia.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Pseftis; Bozzolan, Coubis, Nsiala, Foglio; Eletu, Zeroli; G. Rossi, Alesi, Traorè; El Hilali. A disp.: Nava, Marshage, Gala, L. Rossi, Pluvio, Bakoune, Cuenca, Incorvaia, Paloschi, Omoregbe, Longhi, Bartesaghi. All.: Abate.

FROSINONE: Palmisani, Rosati, Bruno, Selvini, Jirillo, Cangianiello, Maestrelli, Peres, Macej, Afi, Maura. A disp.: Stellato, Di Chiara, Pahic, Milazzo, Stefanelli, Zettera, Evangelisti, Ferrieri, Benacquista, Gozzo, Pera, Voncina. All.: Gorgone.

ARBITRO: Michele Giordano

ASSISTENTI: El Filali – Di Meo