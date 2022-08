La mano di Abate sul Milan Primavera: l’azione del gol è fantastica – VIDEO

Il lavoro di Ignazio Abate su Milan Primavera è già visibile alla prima di campionato. L’azione dei ragazzi rossoneri è da paura!

Il Milan Primavera gioca oggi la prima giornata del nuovo campionato. C’è il Frosinone a far da rivale, in una sfida casalinga per i rossoneri. La gara è ancora in corso, ma conduce il risultato la squadra guidata dal mitico Ignazio Abate. L’ex Milan ha ereditato la panchina quest’estate, dopo essere stato alla guida dell’Under 16 rossonera.

Ci sono alte aspettative sul lavoro di Abate e già dalla prima di campionato possiamo confermare che i ragazzi del Milan Primavera giocano un calcio diverso, migliore. I rossoneri conducono attualmente per 3-1, grazie alla doppietta di El Hilali e al gol di Rossi. Ma è nell’azione del 2-1 che possiamo ritrovare l’essenza del lavoro di Ignazio Abate sugli Under 19 del Milan.

Una manovra offensiva magistrale e che ha portato di nuovo in vantaggio i rossoneri. A segnare il gol è stato Gianluca Rossi, un giovanissimo di 16 anni ma già di belle speranze. L’azione è da capogiro. Nasce da un recupero palla, e si sviluppa con una serie di passaggi di prima che mandano totalmente in tilt la difesa avversaria. Alla fine un uno-due tra Chaka Traorè e Rossi. È l’ivoriano a servire l’assist al bacio, con infine l’italiano a bucare al volo e di potenza la porta.

Insomma, se sono questi i presupposti della nuova panchina di Ignazio possiamo dire che il Milan Primavera ha cambiato in fretta i suoi connotati. La rosa a disposizione dell’ex Milan è di grande qualità e per questo le ambizioni non possono che essere molto alte. In attesa del risultato finale, godiamoci la straordinaria azione corale che ha portato al 2-1 firmato Rossi: