Milan-Frosinone Primavera, gol e highlights: Abate perde all’esordio – VIDEO

Rimonta clamorosa ai danni del Milan Primavera. La formazione guidata da Ignazio Abate ha perso la prima partita del campionato…

Non un buon inizio per la nuova Primavera rossonera di Ignazio Abate. Alla prima di campionato contro il Frosinone, il Milan non è riuscito a conquistare i tre punti. Una maxi rimonta dei laziali ha steso i ragazzi di Abate. Da 3-1 in favore dei rossoneri a 3-5 per il Frosinone.

Un ribaltone impensabile alla fine del primo tempo, eppure la difesa rossonera non ha retto, anzi. Protagonista in negativo, la retroguardia del Milan ha subito ben quattro gol tutti nel secondo tempo. Nella prima frazione di gara, i ragazzi di Abate si erano ben comportati, mostrando manovre offensive di grande qualità. Doppietta di El Hilali e un gol del 16enne Gianluca Rossi. La gara sembrava tutta indirizzata in favore dei rossoneri!

Nel secondo tempo, come accennato, è accaduto l’impensabile. I gol di Salvini e Jirillo sono valsi il pareggio al Frosinone, e sul finale di gara Cangianiello e Peres hanno disintegrato le ultime speranze del Milan. Insomma, fragilità difensive importanti si sono viste nella formazione di Ignazio Abate. Difetti che andranno aggiustati quanto prima. Le ambizioni della Primavera rossonera rimangono alte, ma Abate dovrà dimostrare di poter raddrizzare la situazione.

La prossima giornata il Milan è atteso dalla Sampdoria in trasferta. Bisognerà rialzare subito la testa e il morale!