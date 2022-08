Milan, Leao “agli ordini” di Pioli durante l’allenamento – FOTO

Il portoghese è concentrato sul campo e sulla sfida di domani, come ha dimostrato sui social: a scuola di tattica da Pioli

Domani sera il Milan scende in campo al Gewiss Stadium contro l’Atalanta per la seconda di campionato. I rossoneri sono concentrati per bissare il successo dell’esordio contro l’Udinese e rimanere a punteggio pieno.

Alla vigilia della difficile trasferta sul campo della squadra di Gasperini, Stefano Pioli impartisce gli ultimi dettami per far arrivare i suoi ragazzi il più preparati possibile alla sfida. Chi è molto concentrato e focalizzato sul match è sicuramente Rafael Leao. Il classe ’99 non ha inciso nella prima partita contro i friulani e vuole tornare velocemente ad essere devastante come nel finale della passata stagione.

Sul proprio profilo Instagram il portoghese ha pubblicato una storia di lui che ascolta attento mister Stefano Pioli mentre quest’ultima gli spiega un concetto tattico su un foglio di carta. Nella storia c’è poi l’emoticon che sta a significare “agli ordini”. Grande concentrazione per Leao che quindi per il momento non si fa distrarre dai discorsi relativi al rinnovo.

In questi giorni si parla di una distanza importante fra la proposta del Milan e la richiesta del calciatore (e del suo entourage) per quanto riguarda il prolungamento del contratto. Nelle passate settimane ci sono stati rumours in merito al forte interesse del Paris Saint Germain per l’ex Lille. Leao però adesso pensa al presente e al Diavolo, e soprattutto a tornare ai livelli dello scorso campionato, che lo ha consacrato fra i migliori in Europa nel suo ruolo.