Milan, l’elogio è da applausi: “Modello da seguire”

Fioccano elogi per il Milan, in particolare per il lavoro svolto dal club rossonero per arrivare a giocare bene e vincere il titolo.

Il Milan è una delle squadre più apprezzate del momento, in Italia ed in Europa. Il motivo è sicuramente dato dallo Scudetto vinto lo scorso maggio al termine di un campionato avvincente.

La squadra allenata da Stefano Pioli vuole bissare i successi dello scorso anno. Ha cominciato molto bene l’annata 2022-2023 battendo l’Udinese e ora dovrà confermare il buon avvio contro l’Atalanta.

In vista del posticipo di domani sera al Gewiss Stadium di Bergamo, sono arrivati altri elogi alla squadra campione d’Italia in carica. Parole che arrivano direttamente dal tecnico che proverà a fermare i rossoneri.

Gasperini esalta il lavoro del Milan e di Pioli

In conferenza stampa, sempre per anticipare i temi di Atalanta e Milan, Gian Piero Gasperini ha parlato della bravura del club rossonero, abile nel giro di pochi anni a tornare ad altissimi livelli.

Gasperini non ha dubbi. Il Milan oggi è un club ideale, che per idee e strategie è riuscita a comportarsi meglio di tutti: “Il Milan oggi è un modello, ha saputo investire su giovani di valore, è un modello sia dentro il campo che per il lavoro svolto fuori. Rappresenta, per me, il vero modello da seguire”.

Elogi anche verso il suo collega Stefano Pioli, capace di trascinare il suo gruppo rossonero fino allo Scudetto: “Mi sono già espresso tante volte su Pioli, sa esprimere un gioco offensivo e ha meritato di trionfare in campionato lo scorso anno. Nonostante l’Inter fosse vicina e competitiva, il suo Milan non ha mollato mai”.

Parole di grande stima che però non nascondono la voglia dell’Atalanta di giocarsela al 100% domani sera. Gli orobici di Gasperini vengono da una stagione stranamente deludente, conclusa all’ottavo posto in classifica e fuori dalle coppe europee. Questa nuova annata è partita bene, con un 2-0 in casa della Sampdoria. Di certo non sarà una passeggiata per il Milan domani nella trasferta bergamasca.