Ultim’ora Milan, infortunio a centrocampo: salta l’Atalanta

Stefano Pioli ha svelato l’infortunio di un calciatore a sorpresa, che salterà dunque al 100% il match di domani contro l’Atalanta.

Problemi in casa Milan in vista del match di domani sera, quando affronterà l’Atalanta in trasferta. La squadra campione d’Italia non avrà a disposizione un elemento importante.

Stefano Pioli ha annunciato l’indisponibilità, durante la conferenza stampa odierna, di uno dei suoi centrocampisti. Alla domanda sulle condizioni degli elementi della propria rosa, il mister del Milan ha svelato questo stop avvenuto nelle ultime sessioni a Milanello.

L’indisponibile di lusso per domani è Rade Krunic. Il classe ’93 infatti si sarebbe fermato dopo un problema muscolare accusato tra ieri ed oggi e al 100% non farà parte dell’elenco dei convocati rossoneri.

Krunic non ci sarà a Bergamo: ecco cosa ha subito

Il mediano bosniaco, titolare contro l’Udinese, sarà out per un problema fisico. Dopo aver disputato un’ottima gara nel debutto stagionale, schierato come mezzala nel 4-1-4-1 di partenza, salterà invece la seconda di campionato.

Questa la rivelazione di mister Pioli durante la chiacchierata con la stampa: “Domani l’unico che non ci sarà è Krunic, ha avuto un problemino muscolare e dobbiamo valutarne l’entità”.

Come riferito dall’ambiente rossonero, Krunic ha subito in allenamento uno stiramento al muscolo retto femorale della gamba sinistra. Ancora da valutare se si tratta di qualcosa di lieve o meno.