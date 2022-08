Dove vedere Atalanta-Milan stasera in tv e streaming

Subito un big match per il Milan che, alla seconda giornata di campionato, è atteso dall’Atalanta a Bergamo. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Bergamo e l’Atalanta, un crocevia importante per il Milan nelle ultime stagioni. Dal tragico 5-0 del dicembre 2019 allo 0-2 di maggio 2021 (con il ritorno in Champions) al 2-3 della scorsa annata che ha ribadito le ambizioni Scudetto, quella dell’Atleti Azzurri d’Italia non è mai stata, recentemente, una partita come le altre per i rossoneri.

Al cospetto degli uomini di Gasperini, vincitori al debutto con la Sampdoria (0-2), Pioli dovrebbe schierare in gran parte la formazione che ha battuto l’Udinese a San Siro. La grande novità è rappresentata dal rientro di Tonali che si riprende il suo posto in mediana a fianco di Bennacer. Krunic, suo sostituto con l’Udinese, si è infortunato. Difesa confermata mentre in avanti Diaz dovrebbe essere ancora preferito a De Ketelaere dal primo minuto con Rebic terminale offensivo in ballottaggio con Giroud.

Gasperini recupera Koopmeiners dal primo minuto. Rientra anche Demiral che dovrebbe cominciare dalla panchina con Okoli dal 1′. In avanti Zapata con Muriel e Pasalic anche se non è da escludere la partenza dall’inizio del nuovo acquisto Lookman, già in gol all’esordio con la Samp.

Atalanta-Milan, dove vedere la partita di oggi

Alla stregua del match con l’Udinese, anche Atalanta-Milan è un’esclusiva di Dazn. Il match sarà visibile in streaming, in abbonamento, tramite l’applicazione dell’emittente disponibile per smartphone, smart tv, tablet e altri device come Amazon Fire Stick, decoder TimVision, console di gioco (Playstation e Xbox) e Apple TV.

Vi ricordiamo che dallo scorso 8 agosto, Dazn è tornata anche su Sky dove è visibile con due modalità: l’applicazione per decoder SkyQ o il canale Zona Dazn presente alla posizione 214 del decoder.

Per attivare quest’ultimo al costo di 5 euro al mese è necessario sottoscrivere, con un abbonamento Sky e Dazn attivo, la relativa opzione dal menù account di Dazn. Basta inserire il codice cliente Sky dove richiesto e la visione del canale sarà immediatamente attiva. Su Zona Dazn saranno trasmesse tutte le 7 partite per turno, esclusiva assoluta dell’emittente streaming .

Il Milan “esordirà” su Sky sabato prossimo con il match contro il Bologna in programma alle 20.45 per la terza giornata di Serie A. Ovviamente, la partita con i felsinei sarà visibile in simulcast anche sull’app di Dazn.