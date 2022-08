Calciomercato Milan, nuova idea: in prestito dal Wolfsburg

Nuovo nome per il centrocampo del Milan: la dirigenza sta lavorando su più tavoli per rinforzare il reparto e regalare a Pioli il giusto innesto.

L’infortunio di Rade Krunic potrebbe accelerare l’arrivo di un nuovo mediano in maglia rossonera. Il primo nome sulla lista di Paolo Maldini e Frederic Massara è quello di Raphael Onyedika, ma la trattativa non è ancora vicina alla chiusura.

Il Milan ha presentato una prima offerta da 4 milioni di euro più bonus e poi, stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, ha rilanciato mettendo sul piatto 6-6,5 milioni. Tuttavia, neppure la nuova proposta basta per assicurarsi il 21enne nigeriano. Il Midtjylland vuole almeno 10 milioni per vendere il cartellino.

Da vedere se la società rossonera adesso farà un altro rilancio per assicurarsi Onyedika oppure se virerà su un altro centrocampista. Rimane viva l’ipotesi Jean Onana, 22enne camerunese che milita nel Bordeaux. La squadra francese è retrocessa in Ligue 2 e ciò potrebbe essere sfruttato per ottenere il calciatore a un buon prezzo. Potrebbero bastare meno di 10 milioni.

Calciomercato Milan, anche Vranckx per il centrocampo

Oggi La Gazzetta dello Sport fa un nuovo nome per il centrocampo del Milan: Aster Vranckx. Il 19enne belga milita nel Wolfsburg, che nell’estate 2021 ha investito circa 8 milioni per comprare il suo cartellino dal Mechelen. Nella scorsa stagione ha messo insieme 28 presenze e 2 gol. Può arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto.

In questi giorni il giocatore è stato accostato anche a Bologna, Fiorentina, Nizza, Lille e Nottingham Forest. Sicuramente il Milan rappresenta la destinazione migliore per lui. Si tratta di una squadra di grande blasone e che gli può offrire la possibilità di giocare in Champions League. Dovrebbe lottare di più per il posto, però la sfida è certamente più affascinante. E con un allenatore come Stefano Pioli può certamente crescere tanto.

Alto 1,83 metri, Vranckx è un centrocampista box-to-box. È dotato di grande atletismo e sa coprire bene il campo. Possiede una discreta tecnica ed è bravo nel pressing. È un mediano abbastanza completo, sa svolgere bene entrambe le fasi. Essendo ancora molto giovani, ha ampi margini di miglioramento. Vedremo se sarà lui il rinforzo del Milan.