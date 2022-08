Milan, cambia lo scenario: altro sì a 10 milioni

E’ caccia al centrocampista: arrivano conferme in merito al nuovo nome ma c’è un’importante concorrenza. Ecco cosa sta succedendo

E’ Aster Vranckx il nome nuovo per il centrocampo. Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla ricerca del profilo giusta che possa dare una mano a Stefano Pioli.

La coperta in mediana, in casa Milan, appare corta: Sandro Tonali ha fortunatamente recuperato dai problemi muscolari che gli avevano fatto saltare la prima partita di campionato, contro l’Udinese. Sarà a disposizione e in campo dal primo minuto contro l’Atalanta ma mister Pioli ha perso Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco si è fermato per un guaio al retto femorale e potrebbe star fuori almeno tre settimane.

Non un problema da poco considerando le tante partite ravvicinate che ci saranno. Tommaso Pobega è chiamato a salire di condizione per dare una mano alla squadra e si proverà a recuperare Bakayoko. Il francese, per il quale ci sono stati dei sondaggi ultimamente dalla Turchia, oltre che dall’Inghilterra, resta comunque in uscita e nel frattempo la dirigenza del Milan sta provando a mettere le mani su un nuovo profilo.

Concorrenza internazionale

Come raccontato, l’ultima offerta per Onyedika è stata rispedita al mittente. Ma il nigeriano resta in corsa, al pari di Onana del Bordeaux e chiaramente di Aster Vranckx.

Il 19enne belga è l’ultima idea della dirigenza del Diavolo. Può lasciare la Germania in questi ultimi giorni di calciomercato. Si parla di un possibile acquisto in prestito con diritto di riscatto. Stando a quanto riportato da ‘VoetBalKrant.com’, sul calciatore non ci sarebbe soltanto il Milan. Piace in Inghilterra a Nottingham Forest ed Everton e ai francesi del Lille. La valutazione fatta dal Wolfsburg è di circa 10 milioni di euro.