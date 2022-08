Onyedika al Milan, presentata una nuova offerta: i dettagli

Continua la caccia a un nuovo centrocampista da parte del club rossonero: trapela una nuova offerta per Onyedika del Midtjylland.

Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono consegnare quanto prima gli ultimi rinforzi a Stefano Pioli. Mancano un difensore centrale e un centrocampista, non è un segreto.

L’infortunio di Rade Krunic potrebbe accelerare l’acquisto di un nuovo mediano. Il bosniaco dovrebbe rimanere fuori per almeno tre settimane e in questo momento il mister ha in Tommaso Pobega la prima alternativa alla coppia titolare Bennacer-Tonali. Ci sarebbe anche Tiemoué Bakayoko, ma non rientra più nei piani e si spera di piazzarlo altrove.

L’ex Monaco è arrivato in prestito biennale dal Chelsea un anno fa e il Milan sta cercando una soluzione affinché lasci Milanello anticipatamente. Alcune società si sono interessate a lui, però il trasferimento non è affatto vicino.

Calciomercato Milan, altra proposta per Onyedika del Midtjylland

Da settimane ormai si parla dell’interessamento per Raphael Onyedika, 21enne del Midtjylland. Il primo obiettivo sembra essere lui, ma la prima offerta da circa 4 milioni di euro più bonus è stata rifiutata. Ci si aspettava un rilancio da parte del club rossonero e sembra esserci stato.

È La Gazzetta dello Sport oggi a rivelare che la nuova proposta presentata è da 6-6,5 milioni, però non basta lo stesso. Il Midtjylland vuole almeno 10 milioni per cedere il centrocampista nigeriano. Il Milan al momento non è intenzionato a mettere sul tavolo una simile cifra, dato che valuta Onyedika meno. Da capire se comunque verrà effettuata una nuova offerta nei prossimi giorni.

Il mediano nigeriano ha caratteristiche che possono tornare utili a mister Pioli. Ha forza fisica, è dinamico ed è messo abbastanza bene a livello tecnico. Certamente va considerato che è giovane e difficilmente può avere subito un grande impatto in rossonero, deve crescere, ma a Milanello sono bravi a valorizzare i talenti. Può trovare l’ambiente giusto per diventare un ottimo calciatore.