Rilancio confermato: Milan, le cifre della nuova offerta

Il Milan ha deciso di rilanciare forte sull’obiettivo dichiarato di calciomercato. Ecco a quanto ammonta la nuova proposta.

Manca sempre meno alla chiusura del mercato estivo 2022. In casa Milan c’è frenesia nel reperire quei tasselli che potrebbero far felice mister Pioli, con una rosa ancora più completa.

La priorità di questi giorni è quella di reperire un centrocampista centrale. Ovvero il naturale erede di Franck Kessie, ex titolare milanista che è sbarcato a Barcellona già da parecchi mesi.

La ricerca dunque si è basata su giovani mediani con una struttura atletico-muscolare importante, ma anche dotati di una tecnica di base importante.

La caccia sembra essersi fossilizzata in particolare su un profilo. Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero ricevuto feedback importanti sul giovane centrocampista che milita in Danimarca.

Caccia aperta ad Onyedika: la nuova proposta del Milan

Proprio la stampa danese è sicura. Il Milan vuole a tutti i costi Raphael Onyedika. Il giovanissimo centrocampista del Midtjylland avrebbe tutte le caratteristiche richieste da Pioli per vedere il proprio reparto mediano al completo.

Le ultime notizie su questo affare di fine agosto arrivano dal quotidiano danese Ekstra Bladet. Il Milan aveva già formulato una prima proposta per Onyedika nei giorni scorsi, ritenuta però troppo bassa, da circa 4 milioni di euro per il suo cartellino.

Vista la freddezza del Midtjylland a questo primo tentativo, Maldini e Massara avrebbero nelle scorse ore ufficializzato un rilancio. Messi stavolta sul piatto 6,5 milioni di euro per ottenere le prestazioni del centrocampista nigeriano classe 2001. Una proposta sicuramente migliore che verrà valutata in queste ore dai danesi.

Il rilancio annunciato dalla stampa scandinava è il segnale che il Milan avrebbe scelto su chi puntare forte per rimpolpare il centrocampo. Onyedika piace molto e ha le caratteristiche ideali per migliorare la linea mediana, anche se si tratta di un acquisto di prospettiva e non per forza dall’utilizzo immediato.

Il Milan aspetta fiducioso, ma è probabile che il Midtjylland possa continuare a chiedere di più. Si parla di una valutazione di 75 milioni di corone danesi, vale a dire intorno ai 10 milioni di euro per lasciar partire Onyedika in queste ultime settimane di agosto. La trattativa continua nella speranza di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.