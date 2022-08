Di Marzio: “Milan, affondo per Onana: domani incontro decisivo”

Gianluca Di Marzio riporta indiscrezioni cruciali sul lavoro del Milan per trovare il nuovo centrocampista. La strada è tracciata!

Il Milan sta per mettere a segno il secondo colpo del mercato estivo. Preso il trequartista Charles De Ketelaere, mancano all’appello un difensore e un centrocampista per completare la rosa. Dato l’infortunio di Rade Krunic, che starà fuori un mesetto, la priorità di Maldini e Massara è stata di fiondarsi sul mediano.

Strategia lecita, dato che Stefano Pioli ha urgente bisogno di ricambi di qualità a Tonali e Bennacer. I nomi seguiti in questi ultimi giorni sono stati essenzialmente tre. Raphael Onyedika, Jean Onana e Aster Vranckx. Tutti profili di grande prospettiva e dal costo moderato. Nelle ultime ore, però, le quotazioni sono cambiate.

Se era il nigeriano del Midtjylland il profilo in pole, pare invece che il Milan abbia mollato la pista. Troppa distanza tra domanda e offerta. E allora sono rimasti i talentini uno del Bordeaux e uno del Wolfsburg a riscaldare l’ ambiente. Ma pare che Paolo Maldini e Frederic Massara abbiano già fatto la loro scelta tra i due centrocampisti.

Difatti, come riferito da Gianluca Di Marzio stasera a Sky Calciomercato L’Originale è Jean Onana il prescelto per la mediana di Pioli. Il classe 2000 ha superato Vranckx nelle ultime ore, e gli agenti sono pronti a sbarcare domani a Bordeaux per definire l’accordo. Le alternative per il Milan sono due. O puntare all’acquisto a titolo definitivo o al prestito con diritto di riscatto.

La notizia certa, che conferma Di Marzio, è che il giocatore ha dato l’assoluta priorità al Diavolo, rifiutando tutte le altre possibili destinazioni. Il giocatore stasera non ha giocato nel match tra Bordeaux e Grenoble, non andando nemmeno in panchina. Segnale importantissimo in ottica mercato. Il Milan, conclude il giornalista a Sky, è fiducioso di chiudere presto l’affare. L’alternativa rimane Vranckx ma come seconda scelta!