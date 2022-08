Milan, buone notizie: è in vendita, costa solo 6 milioni

Dalla Germania arrivano conferme importanti sulla situazione di Vranckx al Wolfsburg: il Milan potrebbe presto sferrare l’assalto.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla ricerca di un nuovo centrocampista e tra i profili nella lista c’è anche quello di Aster Vranckx. Si tratta di un nome nuovo nelle cronache di questo calciomercato estivo, però già in passato gli scout rossoneri lo avevano seguito.

Il 19enne belga milita nel Wolfsburg, dove è approdato nell’estate 2021 proveniente dal Mechelen. Un investimento da 8 milioni di euro per il club di proprietà della Volkswagen, che però non è rimasto impressionato dal suo rendimento. 28 presenze e 2 gol nella scorsa stagione, abbastanza difficile per la sua squadra, solo dodicesima nella classifica finale della Bundesliga.

Il nuovo allenatore Niko Kovac non sembra intenzionato a puntare su di lui. Nelle prime tre giornate del nuovo campionato lo ha lasciato in panchina all’esordio contro il Werder Brema, poi lo ha inserito per soli 7 minuti nella sconfitta contro il Bayern Monaco e infine non lo ha convocato contro lo Schalke 04.

Calciomercato Milan, affare Vranckx: il Wolfsburg fissa il prezzo

Il giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland ha confermato che Vranckx è stato messo in vendita dal Wolfsburg. Il giocatore non ha nessun futuro con Kovac e il club non è soddisfatto di lui. La richiesta per la cessione del cartellino è di 6 milioni di euro. Gli agenti stanno sondando il mercato per trovare una nuova squadra al loro assistito.

Non viene citato il Milan come pretendente, però il prezzo di Vranckx sarebbe in linea con quello che il club rossonero sembra disposto a spendere in questo momento. Anche per Raphael Onyedika del Midtjylland è stata presentata un’offerta da 6-6,5 milioni, però rifiutata: la richiesta è di 8-10 milioni.

L’ex talento del Mechelen è meno costoso del collega nigeriano e potrebbe diventare una pista di mercato calda per il Milan. La trattativa non è ancora decollata, però nei prossimi giorni potrebbe succedere qualcosa. Certamente Vranckx non è il centrocampista già pronto in grado di prendere subito il posto di Kessie senza farlo rimpiangere, però ha del potenziale per crescere e diventare un giocatore interessante. Stesso discorso per Onyedika.