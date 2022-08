Milan, dall’Inghilterra: “Chelsea al lavoro per ingaggiare Leao”

Una clamorosa notizia arriva dall’Inghilterra! La big di Premier League è intenzionata a fare sul serio per il gioiello rossonero. Si accendono le sirene…

Intenti a ricercare un nuovo centrocampista e un nuovo difensore per completare la rosa rossonera, Paolo Maldini e Frederic Massara non smettono di lavorare anche sul fronte rinnovi. Con Fikayo Tomori ad aver sigillato per ultimo il suo legame col Milan, rimane lunga la lista dei prossimi prolungamenti.

Quelli più impellenti rimangono i rinnovi in agenda di Ismael Bennacer e Rafael Leao. Come riportato negli ultimi giorni, si è complicato il prolungamento di contratto dell’algerino. Al centro della questione l’aumento dell’ingaggio, con quello proposto dal club che attualmente non convince il giocatore e il suo entourage.

La volontà di proseguire c’è tutta, con Isma che sta conducendo un ottimo avvio di stagione. Basti pensare al bellissimo gol, valso il pareggio, messo a segno domenica sera contro l’Atalanta. Ovviamente, però, il ritardo nel rinnovo ha acceso qualche sirena, soprattutto dall’Inghilterra. Ci sarebbe il Liverpool sulle sue tracce, ma il Milan è assolutamente fiducioso di chiudere presto per il prolungamento.

Per quanto concerne Leao, la situazione è ancora più complicata. Dopo le ottime prestazioni nell’ultima stagione, si è alzato il valore del giocatore e con questo anche le richieste d’ingaggio per il rinnovo sue e del suo agente Jorge Mendes. Sono 7 i milioni richiesti adesso, ed è difficile che il Milan possa accordare tali condizioni. Rafa non ha neanche iniziato bene la stagione. Poco lucido e non troppo entusiasta ha faticato a rendersi protagonista.

Se per Bennacer si sono accese sirene dall’Inghilterra, per Leao è spuntata una vera e propria minaccia. La big adesso è pronta a fare sul serio.

Leao, si lavoro all’accordo: può partire davvero

Ovviamente Leao grazie alle sue prestazioni ha attirato l’attenzione delle più grandi squadre d’Europa. Quest’estate è stato sondato da club come Real Madrid, Paris Saint Germain, Barcellona, Manchester City… La lista è lunghissima, con il Milan che ha fatto muro grazie alla ricca clausola rescissoria di 150 milioni di euro.

I continui posticipi sul rinnovo e le richieste in crescendo hanno però probabilmente complicato la situazione. L’ultima squadra che si è interessata al portoghese è stata il Chelsea di Tuchel. Un interesse che sembrava essersi spento, ma le cose stanno diversamente. Il Times, accreditata fonte inglese, ha fatto sapere negli ultimi minuti che i blues sono in continuo contatto col Milan per trovare un accordo sull’acquisto di Rafael Leao.

Il Chelsea ci crede, e dopo aver chiuso la trattativa per Anthony Gordon dell’Everton punterà tutto su Leao. La domanda che si porrà ogni tifoso milanista è: il Milan cederà davvero Rafael? Era e probabilmente è ritenuto incedibile, ma con il rinnovo bloccato gli scenari potrebbero cambiare velocemente. Secondo il Times il club rossonero avrebbe chiesto dei giocatori in cambio al Chelsea. Attendere per capire!