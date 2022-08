Ziyech, indizio social evidente: ormai ci sono pochi dubbi

Uno dei nomi spesso accostati al club rossonero si allontana da un possibile trasferimento in Italia: un indizio social appare eloquente.

Salvo sorprese, il Milan non farà altri colpi nel reparto offensivo. Dopo l’arrivo a parametro zero di Divock Origi e il grande investimento per Charles De Ketelaere, gli sforzi sono ora concentrati su un difensore centrale e un centrocampisti.

Ci sono tifosi che sognavano l’arrivo di un nuovo esterno destro offensivo, però è difficile che tale sogno si realizzi. Stefano Pioli disputerà la stagione con Junior Messias e Alexis Saelemaekers, a meno che nel mercato di gennaio non vengano fatte altre scelte. Il brasiliano e il belga non convincono tutti nella tifoseria, però società e allenatore vogliono dargli fiducia.

Inoltre, c’è da considerare che il budget per la campagna acquisti è limitato, Paolo Maldini e Frederic Massara sono frenati nel poter operare in entrata. In quest’ultima decina di giorni del calciomercato i due dirigenti vanno alla caccia di occasioni low cost.

Calciomercato Milan, Ziyech sfuma definitivamente?

Tra i nomi importanti accostati al Milan in queste settimane c’è quello di Hakim Ziyech, che però si è decisamente raffreddato dopo l’acquisto di De Ketelaere. Si è spesso parlato della possibilità che potesse arrivare in prestito dal Chelsea, dove non è più al centro del progetto di Thomas Tuchel, ma la trattativa non è mai decollata.

In questi giorni, invece, si vocifera sempre di più del possibile ritorno del 29enne marocchino all’Ajax. Il club di Amsterdam potrebbe vendere Antony al Manchester United e sta pensando proprio a Ziyech per l’eventuale sostituzione. Ha giocato per quattro anni con i Lancieri e non gli dispiacerebbe tornare in Olanda, piuttosto di rimanere al Chelsea.

Un indizio riguardante il ritorno all’Ajax arriva Abdullah Ziyech, fratello di Hakim, che su Instagram ha pubblicato una foto del calciatore con addosso la maglia della squadra numero 1 della Eredivisie. Un segnale del fatto che qualcosa può succedere davvero.

Il giornalista olandese Gerjan Hamstelaar su Twitter ha anche rivelato che Ziyech sarebbe volato ad Amsterdam per parlare con l’Ajax del suo ritorno. Vedremo se l’affare si farà. Il Milan sembra fuori dai giochi.