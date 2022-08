Milan, doppio colpo in chiusura: Pioli li aspetta

Il Milan è intenzionato a mettere a segno un doppio colpo in chiusura di calciomercato: servono centrocampista e difensore, Pioli è pronto ad essere accontentato

Sono davvero ore calde per il calciomercato del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono consegnare a Stefano Pioli un nuovo centrocampista che possa raccogliere l’eredità di Franck Kessie.

Il doppio tentativo per Onyedika è andato a vuoto, così i rossoneri hanno deciso di virare su Onana del Bordeaux. I rapporti con i francesi sono ottimi e dopo aver perso la Ligue 1 lasciar parte un giocatore come il centrocampista appare quasi un obbligo.

L’affare è pronto ad andare in porto per 5-6 milioni di euro. Onana è un centrocampista difensivo, con una struttura fisica importante, abile a recuperare i palloni. La trattativa potrebbe avere un’accelerata importante nelle prossime ore. Anche La Gazzetta dello Sport, conferma, che gli agenti del calciatore sono volati a Bordeaux per forzare la mano.

Onana ha voglia di giocare nel Milan. Si tratterebbe dell’ennesima pescata dalla Francia e ancora una volta di un ex Lille. Solo coincidenze. I rossoneri, finalmente, possono chiudere il discorso mediano, dopo aver visto sfumare Renato Sanches, vero grande obiettivo dell’estate. Sullo sfondo resta Vranckx ma priorità ad Onana.

Serve anche il difensore

In attesa di novità dalla Francia, Paolo Maldini e Frederic Massara cercano di capire come riuscire a portare a Milano anche un difensore, che possa sostituire, almeno numericamente Alessio Romagnoli.

Delle difficoltà nell’arrivare a Diallo del Psg, vi abbiamo parlato ampiamente. Oggi è balzato in cima alla lista Tanganga. L’inglese , però, come il nazionale senegalese, può arrivare solo in prestito con diritto di riscatto.

Il Milan non è intenzionato ad andare oltre questa formula. Una formula, come confermano diversi quotidiani sportivi, in edicola stamani, che non piace al Tottenham. Servirà che lo stesso Tanganga faccia pressione per vestire la maglia del Diavolo. Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato e il Milan ha deciso di accelerare