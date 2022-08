Sky – Milan, c’è poco budget: la cifra stabilita per l’ultimo colpo

Le ultimissime news sul mercato del Milan e sulle ultime mosse in entrata di questa estate, secondo gli esperti di Sky Sport.

Il mercato del Milan non è terminato. O almeno è ciò che sperano i tifosi rossoneri, i quali vorrebbero vedere il club campione d’Italia in carica rinforzarsi almeno un altro po’.

La mancanza sottolineata da molti è a centrocampo. Mister Stefano Pioli avrebbe bisogno di un innesto con caratteristiche importanti, un erede di Franck Kessie che finora non è ancora giunto a Milanello.

Ma c’è un problema legato alle possibilità economiche del Milan, che in qualche modo frena Paolo Maldini e Frederic Massara nel reperire un ultimo colpo importante. Poco fa la redazione di Sky Sport ha svelato il budget a disposizione per la dirigenza.

Sugoni (Sky Sport): “Il Milan ha al massimo 10 milioni da investire”

Un tesoretto tutt’altro che consistente per il Milan. Infatti pare che i rossoneri non abbiano più molto da investire, dopo i circa 35 milioni complessivi spesi per acquistare Charles De Ketelaere.

Il cronista Alessandro Sugoni ha aggiornato il punto della situazione, a livello di budget: “Il Milan ha circa 10 milioni di budget per poter prendere un centrocampista, un difensore, ma anche per gli ingaggi dei giocatori a lordo e per rilevare il cartellino”. Dunque 10 milioni complessivi che dovranno bastare non solo per il cartellino ma anche per lo stipendio di un nuovo innesto.

Sugoni ha poi parlato degli obiettivi di mercato ormai conclamati, svelando anche certi movimenti: “Onana ha fatto bene nell’ultima stagione in Ligue 1 al Bordeaux, ma poi è retrocesso e vanta grossi problemi economici. Deve vendere e per questo il Milan potrebbe orientarsi su un’operazione da 5-6 milioni tra parte fissa e bonus. La stessa cifra che aveva destinato ad Onyedika ma che poi è stata rifiutata dal Midtjylland. Sullo sfondo rimane Vranckx del Wolfsburg, che ha aperto ad un prestito con diritto di riscatto alto intorno ai 13 milioni”.

I profili sono dunque confermati dall’emittente satellitare, che è sicura di come il Milan stia mettendo come priorità assoluta l’acquisto di un centrocampista centrale più dell’arrivo di un nuovo difensore. I soli 10 milioni in cassa complicano il lavoro dei dirigenti, sempre in attesa del closing con RedBird Capital per poter, in futuro, agire sul mercato in maniera più libera e meno fantasiosa.