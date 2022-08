Milan-Bologna, novità in vista: doppio cambio per Pioli

Per la sfida contro la formazione emiliana mister Stefano Pioli pensa di far esordire il nuovo acquisto, ma ha in mente anche un altro cambio

Il Milan si sta preparando per la terza giornata di campionato, nella quale affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I rossoneri hanno 4 punti dopo le prime due partite e non vogliono perdere terreno dalle prime.

Stefano Pioli sta valutando in questi giorni di allenamento degli eventuali cambiamenti da apportare all’undici dei titolari rispetto alla sfida precedente. Contro i rossoblù potrebbero esserci infatti dei cambi importanti, soprattutto nel reparto offensivo. Fino ad ora chiunque ha giocato ha fatto bene, ma come sottolineato proprio dal tecnico emiliano nel post partita con l’Atalanta, serve dare minutaggio a tutti in questa fase.

Milan-Bologna, la probabile formazione rossonera

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, sabato potrebbe finalmente toccare a Charles De Ketelaere dal primo minuto. L’ex Club Brugge ha dato ottimi segnali quando è entrato nella ripresa contro l’Atalanta e Pioli ha in mente di dargli un chance con i felsinei. In questo caso si accomoderebbe in panchina Brahim Diaz, che ha fatto bene all’esordio con l’Udinese ma un po’ meno domenica scorsa.

Una maglia da titolare dovrebbe averla anche Olivier Giroud. Il francese ha smaltito completamente i problemi fisici ed è pronto a riprendersi il posto da centravanti al posto di Rebic. L’ex Chelsea aveva dato ottime indicazioni nella pre-season e ora vorrà essere protagonista anche in campionato.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli