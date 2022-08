Arbitro e VAR di Milan-Bologna: designazioni e precedenti

Designati gli arbitri ed i collaboratori in vista della terza giornata del campionato di Serie A, con Milan-Bologna che si disputa sabato.

Come ogni settimana, l’AIA e la Lega Serie A hanno pubblicato ufficialmente le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato.

In vista del terzo turno di Serie A, il Milan ospiterà in casa il Bologna. Per questo match è stato scelto l’arbitro Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo.

Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dai guardalinee Dei Giudici e Margani, così come dal quarto uomo Meraviglia. Mentre in postazione VAR sarà presente l’arbitro Luigi Nasca di Bari.

I precedenti di Manganiello e Nasca con il Milan

Manganiello ha incrociato in carriera il Milan già in sei occasioni. Il bilancio rossonero con l’arbitro classe ’81 è discretamente favorevole. Finora sono arrivate tre vittorie milaniste, due pareggi ed una sola sconfitta. L’ultimo precedente riguarda proprio l’unico ko: il 28 novembre 2021, quando il Sassuolo espugnò San Siro con il punteggio di 3-1.

In quell’occasione vi furono proteste del Milan nei confronti di Manganiello, che nel primo tempo della sfida risparmiò a Raspadori un possibile cartellino rosso diretto, per un intervento sul ginocchio di Bennacer.

Bilancio simile per Manganiello con il Bologna: l’arbitro di Pinerolo ha diretto 7 volte i rossoblu in gare ufficiali. In tal senso si contano 4 successi emiliani, 2 sconfitte e un solo pareggio. Manganiello non ha mai diretto prima d’ora scontri diretti tra Milan e Bologna.

Luigi Nasca sarà invece l’addetto al VAR. Primissima volta per il fischietto barese in questo ruolo in una partita del Milan. Mentre ha già seguito dalla postazione monitor in ben 12 occasioni il Bologna. Il bilancio dei felsinei in questo senso non è brillantissimo: soltanto due vittorie a favore con Nasca presente.