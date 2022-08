Milan, tutte le volte in prima fascia in Champions: il dato è emblematico

Giovedì 26 agosto si terrà a Istanbul, il sorteggio dei gironi di Champions League. Il Milan torna in prima fascia dopo un decennio. Come è andata tutte le altre volte in cui i rossoneri si sono trovati in una situazione simile nel nuovo millennio

E’ l’appuntamento più atteso dell’estate calcistica insieme all’inizio del nuovo campionato. Per il secondo anno consecutivo, il Milan ne sarà protagonista e, stavolta, in una condizione più favorevole rispetto a quella della scorsa stagione.

Ci riferiamo ovviamente al sorteggio dei gironi di Champions League che delineerà gli otto gruppi della prima fase che, alla stregua di quanto avvenuto per i campionati nazionali, avrà una collocazione diversa rispetto al recente passato per la pausa di oltre un mese in autunno dovuta al Mondiale. Si comincia, infatti, già il 6 settembre con la sesta e ultima giornata fissata per inizio novembre.

A Istanbul, sede del sorteggio Champions, il Milan sarà in prima fascia insieme ai detentori del titolo del Real Madrid e a Manchester City, PSG, Bayern Monaco, Ajax, Porto e Eintracht Francoforte, quest’ultimo qualificato dopo la vittoria dell’Europa League.

Una prima fascia che non esclude il sorteggio con almeno un top club in seconda ma che, al contempo, potrebbe permettere al Milan di avere un girone quantomeno più abbordabile rispetto a quello di un anno fa quando, dalla quarta urna, i rossoneri pescarono Liverpool, Atletico Madrid e Porto.

Milan, tutte le volte in prima fascia

Nelle edizioni di Champions del nuovo millennio, il Milan ha partecipato al sorteggio per sette volte partendo dalla prima fascia. Ecco quando e il relativo girone uscito dall’urna

2003-2004: Ajax, Celta e Bruges.

2005-2006: Psv, Schalke e Fenerbahce

2006-2007: Anderlecht, Lille, Aek Atene

2007-2008: Benfica, Celtic Shakthar Donetsk

2009-2010: Real Madrid, Marsiglia, Zurigo

2010-2011: Real Madrid, Auxerre, Ajax

2012-2013: Zenit, Malaga, Anderlecht

Tutte le volte che il Milan è stato sorteggiato dalla prima fascia è riuscito a qualificarsi negli ottavi di finale. In quattro occasioni consecutive dal 2003-04 al 2007-08, i rossoneri hanno chiuso il girone in vetta, compresa l’edizione dell’ultima vittoria in CL, nella finale di Atene contro il Liverpool. Dal 2009-10 al 2012-13, tre secondi posti di fila alle spalle, due volte, del Real Madrid e in una del sorprendente Malaga di Manuel Pellegrini e Isco.

Nella Champions 2002-03 vinta a Manchester nella storica finale contro la Juve, il Milan partiva addirittura dalla terza fascia ed è capitato in un girone assai impegnativo con Bayern Monaco, Deportivo La Coruna e Lens, chiuso comunque al primo posto.

Nell’edizione 2004-2005, culminata con il tragico epilogo di Istanbul con il Liverpool, il Milan era in seconda fascia e vinse il girone con il Barcellona di Ronaldinho ed Eto’o, il Celtic e lo Shakhtar Donetsk.