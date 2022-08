ML – Milan-Bologna, conferenza stampa Pioli: giorno e orario

Ecco quando si terrà la conferenza stampa di Stefan Pioli. Il tecnico parlerà alla vigilia di Milan-Bologna, match valevole per la terza giornata di Serie A

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, il Milan di Stefano Pioli è chiamato a rialzare la testa. Sabato a San Siro, alle ore 20.45, arriva il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

I rossoneri torneranno quest’oggi ad allenarsi per preparare al meglio la sfida, contro i rossoblu, valevole per la terza giornata di Serie A. Si inizierà a dosare le forze, perché dopo tre giorni si tornerà nuovamente in campo contro il Sassuolo, in quel campo, di Reggio Emilia, in cui è arrivato lo Scudetto. Ma prima testa ad Arnautovic e compagni.

Parla Pioli

Come appreso da MilanLive.it, la consueta conferenza stampa di Stefano Pioli, in cui verrà presentata la sfida al Bologna, si terrà alla vigilia. Venerdì 26 agosto, alle ore 14.00, dunque, il tecnico del Milan risponderà alle domande dei giornalisti