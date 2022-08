Onyedika, scelta assurda: Milan spiazzato dalla sua decisione

Rischia seriamente di saltare una operazione di mercato che il Milan ha provato a condurre, anche per via dell’inserimento dei rivali.

Il Milan è alla caccia di un centrocampista. Una notizia ormai nota, con i rossoneri che vogliono arricchire il proprio parco mediano con un elemento in più, dalle caratteristiche specifiche.

In pratica serve un erede di Franck Kessie, il box-to-box ivoriano che ha lasciato sguarnita la sua posizione dopo la partenza in direzione Barcellona. Dunque Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla caccia di un mediano di qualità e quantità.

Non è facile reperire il giusto profilo, soprattutto visto che il Milan non ha un enorme budget da investire. Si cercano dunque le occasioni low-cost, possibilmente di prospettiva.

Uno dei profili maggiormente apprezzati negli ultimi tempi risulta essere quello di Raphael Onyedika. Il mediano nigeriano classe 2001 gioca in Danimarca, nel Midtjylland. Osservato da vicino dai talent-scout rossoneri, il giovane calciatore può rappresentare una scelta futuribile ma già molto intrigante.

Il Bruges ostacola il Milan: belgi in pole per il centrocampista

Il Milan non è riuscito sinora ha trovato un accordo con i danesi. Infatti, secondo la stampa locale, i rossoneri si sarebbero spinti non oltre i 6,5 milioni di euro come proposta per il cartellino di Onyedika, trovando però sempre la forte resistenza del Midtjylland.

Il problema è che ora sul 21enne nigeriano si sta proponendo una nuova rivale. Un club che il Milan conosce molto bene, visto che vi ha trattato per settimane nella sessione di mercato in corso. Stiamo parlando del Club Bruges.

Un vero osso duro: il Bruges ha ceduto da poco al Milan il talento Charles De Ketelaere, non senza complicare la vita ai dirigenti milanisti, costretti a trattare per più di un mese prima di trovare un accordo sui 32 milioni di euro più bonus.

Ora il Bruges si sarebbe inserito, secondo la rivelazione del portale Hln.be, proprio sulle tracce di Onyedika. I belgi vogliono il giovane centrocampista e starebbero così provando a superare la concorrenza del Milan. Anzi, dal Belgio scrivono che la società nerazzurra avrebbe anche un vantaggio: la preferenza del calciatore stesso, più propenso a sbarcare a Bruges che nella pretenziosa Milano.

Onyedika gradirebbe un passaggio intermedio. Prima di approdare nel grande calcio vorrebbe tentare l’esperienza in un club che punta sui giovani senza troppe pressioni. Il Milan non a caso negli ultimi giorni sembra aver abbassato la guardia sul nigeriano, virando più sul camerunese Jean Onana.