Adli non si allena: è tornato in Francia per uno splendido evento

Il centrocampista franco-algerino non era presente oggi a Milanello per l’allenamento con la squadra, ma c’è un buon motivo

Il Milan oggi si è allenato come al solito in vista della prossima sfida contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic a San Siro, valevole per la terza giornata di campionato. Tuttavia a Milanello non era presente un elemento della squadra.

Si tratta di Yacine Adli. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, il centrocampista ex Tolosa ha saltato l’allenamento odierno con la squadra di Stefano Pioli, ma per un buon motivo. Il 22enne è infatti volato immediatamente in Francia per assistere alla nascita della figlia, che sarà la secondogenita. Una bella notizia quella che ha ricevuto il ragazzo, che sicuramente non potrà che far bene al suo morale.

La conferma della notizia è arrivata proprio dal diretto interessato, che ha postato una storia sul proprio profilo Instagram dal finestrino dell’aereo.

Dopo aver salutato la nuova arrivata e abbracciato la sua compagna, Adli rientrerà comunque in Italia nelle prossime ore. Non è quindi assolutamente in dubbio la sua presenza nella lista dei convocati rossoneri per la sfida di domenica sera contro i felsinei, in programma alle 20:45.