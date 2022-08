“Giocherà il derby con il Milan”: arriva l’annuncio, i tifosi esultano

Arrivano le dichiarazioni del giornalista che tranquillizzano il tifoso. Ecco le parole sul giocatore, che dovrebbe indossare la maglia del Milan

Tanti rumors, tanti articoli, tanta paura tra i tifosi ma al momento nulla di concreto. Si sta parlando davvero parecchio dell’interessamento da parte del Chelsea per Rafael Leao.

Il club inglese avrà pure parlato con l’entourage del calciatore portoghese ma al momento non si registrano né offerte né trattative con il Milan.

Oggi si è ipotizzato di un Chelsea pronto a mettere sul piatto 120 milioni di euro. Un’offerta shock che porterebbe a riflettere qualunque squadra. Tutti ci stiamo chiedendo cosa sarebbe giusto fare qualora una squadra mettesse sul piatto del Diavolo una proposta del genere.

Il parere di Pellegatti

Se lo è chiesto anche Carlo Pellegatti, che intervenendo sul proprio canale YouTube, ha voluto tranquillizzare i tifosi del Milan: “Mi piace sbilanciarmi – esordisce il giornalista -, da quello che ho capito, non voglio dire che sia impossibile, ma credo proprio che il 3 di settembre Leao entrerà in campo contro l’Inter”.

I possibili scenari – “L’obiettivo primario di Tuchel non è Leao ma Aubameyang, per il quale il Barcellona chiede 30 milioni ma il Chelsea mette sul piatto 15 milioni. Questo può farvi capire tanto. Il portoghese è un piano B ma ammettiamo che diventasse un piano A e che arrivassero 120 milioni di euro, saresti chiamato, nel giro di due giorni a trovare 1/2 giocatori per sostituirlo… provate a chiedere ad un squadra, avendo quei soldi tra le mani, un calciatore titolare sicuro: primo, quella squadra sa che il Milan ha denaro fresco e invece di pagarlo 40 milioni, ti costa 50-60 milioni. Anche col denaro trovare un giocatore importante e forte è complicato.

Secondo, può succedere che il Chelsea si presenti con denaro e giocatori… bene, ma è il Milan a sceglierli i giocatori e quello che guadagna meno a Londra, prende 5 milioni di euro. Quindi detto tutto questo, il 3 settembre Leao, scenderà in campo a San Siro con la maglia rossonera contro l’Inter. Non vedo altre soluzioni, poi, potrei scrivere ‘la prossima volta’. Se ci dovesse essere una prossima volta, il Milan deve essere pronto a fare un’eccezione per Leao e secondo me la farà”.