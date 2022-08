Maldini chiama Rui Costa: è interessato a un difensore

Arriva la notizia dell’interessamento del Milan per un giocatore del Benfica: Maldini tratterà con Rui Costa?

La società rossonera vuole assolutamente prendere un difensore centrale e un centrocampista prima della fine della finestra estiva del calciomercato. Stefano Pioli ha fatto presente anche pubblicamente che la squadra non è completa e spera di avere i due rinforzi nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda la difesa, continuano i contatti per Japhet Tanganga del Tottenham. Il Milan spera che con il passare del tempo gli Spurs alleggeriscano la propria posizione, concedendo il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Finora da Londra hanno sempre preteso l’inserimento dell’obbligo di acquisto del cartellino.

Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Trevoh Chalobah, che può lasciare il Chelsea se alla corte di Thomas Tuchel arriverà un altro centrale (Wesley Fofana del Leicester City è l’obiettivo). Il 23enne inglese è pure nella lista dell’Inter. La formula preferita è sempre quella del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, piace Morato del Benfica

Il giornalista brasiliano André Hernan ha rivelato che il Milan è interessato anche a Morato, 21enne brasiliano che milita nel Benfica. Il club di Lisbona ha già rifiutato un’offerta da 15 milioni di euro arrivata dal Rennes. L’operazione non si presenta facile e appare complicato impostare una trattativa sulla base di un prestito (il contratto scade nel giugno 2024).

Paolo Maldini ha ottimi rapporti con Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, però ciò non basta per assicurarsi Morato. Quest’ultimo è cresciuto molto nella scorsa stagione, ha ben sfruttato la possibilità di giocare al fianco di un difensore esperto come Jan Vertonghen. È un giovane che ha margini di crescita. È mancino e forte fisicamente, potrebbe essere una buona aggiunta per la retroguardia di mister Pioli.

Il Benfica aveva speso circa 7,6 milioni per comprare il giocatore dal San Paolo nel 2019. Dal Portogallo il quotidiano A Bola ha anche fatto sapere che l’allenatore Roger Schmidt ha chiesto alla dirigenza di trattenerlo e ci sarebbe anche l’intenzione di rinnovare. Vedremo se il Milan farà un tentativo concreto.