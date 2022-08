Milan, c’è chi venderebbe Leao: “Con 150 milioni tre acquisti top”

La possibilità di vendere Rafael Leao al Chelsea ad una cifra iperbolica spaventa, ma allo stesso tempo scatena le fantasie dei tifosi.

La bomba di mercato delle ultime ore, lanciata da diversi media italiani ed esteri, riguarda Rafael Leao. Ovvero l’attaccante di maggior talento della rosa del Milan.

Pare che il portoghese sarebbe finito seriamente nel mirino del Chelsea. La società britannica vuole spingere sull’acceleratore per portare Leao in Premier League e sarebbe disposta a mettere ben 120 milioni di euro sul piatto.

Una cifra iperbolica, che al momento non è stata confermata dal Milan stesso. I tifosi rossoneri, dopo aver udito tale indiscrezione, si stanno dividendo. C’è chi terrebbe Leao in rosa a tutti i costi, rifiutando qualsiasi tipo di proposta, perché considera il numero 17 il vero trascinatore della squadra.

Ma c’è anche chi sarebbe disposto a sacrificarlo in cambio di 120-150 milioni, una somma davvero clamorosa che permetterebbe a Paolo Maldini e Ricky Massara di chiudere almeno 3-4 colpi di livello e migliorare tutti i reparti della rosa.

Le reazioni dei tifosi sui social: il mercato del Milan con l’addio di Leao

150 milioni di euro è la clausola rescissoria di Rafael Leao. Se il Chelsea dovesse arrivare a spendere tale cifra, il Milan sarebbe a dir poco impossibilitato a reagire. Ma secondo diversi tifosi si aprirebbero le porte ad un finale di agosto scoppiettante a livello di acquisti.

C’è chi parla di tre super colpi, avendo in tasca questa somma, che migliorerebbero tutti i reparti, per poi anche provvedere ai rinnovi contrattuali più annosi.

Out: Leao 150M

In: Noa Lang 20M, Milinkvic Savic 80M, Ndicka 15M e con il resto fai i rinnovi più un ed nell’estate 2023 Chi direbbe di no? — Morningstar (@4gog0) August 25, 2022

Il profilo di Noa Lang, esterno d’attacco del Bruges ed ex compagno di squadra di Charles De Ketelaere, sembra essere uno dei più battuti dai milanisti sui social. Lui l’ideale sostituto di Leao sulla fascia sinistra?

Vendi Leao 120 milioni e prendi:

Noa Lang a 20m

Ziyech a 12m

Fofana a 25m

Chi cazzo volete voi in difesa

E ti rimangono almeno 40/50 milioni. AFFARE TOTALE — Ziyechista 💣 (@NoaLanghiano) August 24, 2022

Con 120 milioni io esigo un sostituto decente di Kessie (Kovacic, Douglas Luiz o chi vuoi), Ndicka e Noa Lang — Tavella Scudettiana (@ShitPos93527936) August 24, 2022

Ma arrivano anche altri tipi di consigli alla società. Ad esempio ampliare la trattativa con il Chelsea e gettare nell’affare Leao almeno un paio di contropartite che farebbero comodo a mister Pioli.

120 milioni per #Leao sono un’offerta che il #Milan non può rifiutare. Fossi nella società, però, abbasserei il prezzo e proverei a inserire nella trattativa un paio di calciatori.

I nomi? #Pulisic e #Chalobah. Due giovani in linea con il progetto Milan. — Kerasos (@KDalicarnasso) August 25, 2022

Insomma, non tutti i milanisti sono totalmente contrari all’addio di Rafael Leao in questo finale di mercato. Ma il tempo stringe e serve una proposta davvero scioccante. Con 120-150 milioni in tasca, il Milan potrebbe sbizzarrirsi per migliorare l’intera rosa, nonostante manchi una settimana al gong del mercato estivo.