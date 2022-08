Milan in Champions League: la fasce per il sorteggio dei gironi

Adesso sono ufficiali le fasce del sorteggio per la fase a gironi della Champions League: vediamo che potrebbe affrontare il Milan.

Quella di giovedì 24 agosto è una giornata molto importante, perché finalmente ci sarà il sorteggio dei gironi dell’edizione 2022/2023 della Champions League. Preliminari e playoff sono terminati, adesso è il momento di fare sul serio.

Oggi dalle ore 18:00 a Istanbul (sede della finale) si svolgerà la consueta estrazione delle palline nelle urne e scopriremo tutti i gruppi di questa fase della massima competizione UEFA per club. Ovviamente è presente anche il Milan, che in quanto vincitore dell’ultima Serie A è presente in prima fascia. Ciò potrebbe consentire di avere un girone meno complicato di quello di un anno fa (Liverpool, Atletico Madrid, Porto), ma c’è comunque la possibilità di pescare squadre forti.

Le altre italiane presenti sono la Juventus (in seconda fascia), Inter e Napoli (entrambe in terza). Tutte rischiano di avere un gruppo difficile, però la Champions League è questa. Ci sono formazioni di altissimo livello e bisogna essere pronti ad affrontarle. Se la fortuna viene incontro nel sorteggio, è sicuramente meglio…

Sorteggio Gironi Champions League: le fasce definitive

Vediamo di seguito le quattro fasce complete in vista delle estrazioni ufficiali che verranno effettuate a Istanbul.

PRIMA FASCIA

Real Madrid

Eintracht Francoforte

Manchester City

Milan

Bayern Monaco

PSG

Porto

Ajax

SECONDA FASCIA

Liverpool

Chelsea

Barcellona

Juventus

Atletico Madrid

Siviglia

Lipsia

Tottenham

TERZA FASCIA

Borussia Dortmund

RB Salisburgo

Shakhtar Donetsk

Inter

Napoli

Benfica

Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen

QUARTA FASCIA

Rangers

Dinamo Zagabria

Marsiglia

Copenaghen

Club Brugge

Celtic

Viktoria Plzen

Maccabi Haifa

Il Milan dalla seconda fascia potrebbe pescare avversarie molto forti come Liverpool, Chelsea, Barcellona e Atletico Madrid. Ovviamente non può prendere la Juventus, visto che non è possibile nella fase a gironi scontrarsi contro una squadra del proprio Paese. Sarebbe temibile anche il Tottenham di Antonio Conte. Da rispettare, ma meno impegnative sulla carta, Siviglia e Lipsia. Prendendo quest’ultima, i rossoneri si eviterebbero il rischio di giocare contro il Borussia Dortmund (terza fascia). Possibile la sfida contro il Benfica del grande ex Manuel Rui Costa. In quarta fascia ci sono tutte rivali abbordabili, ma il terzetto Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen-Maccabi Haifa è forse quello che preoccupa meno. Anche il Copenaghen andrebbe bene.