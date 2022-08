Milan e Napoli in “coppia”: la curiosa regola sul sorteggio Champions

Milan e Napoli dovrebbero essere accoppiate a livello di calendario nella prossima fase a gironi di Champions League: il motivo.

Oggi è il giorno tanto atteso dei sorteggi di Champions League. Alle ore 18 in punto inizierà la cerimonia a Nyon che porterà a conoscere la composizione degli otto gironi della fase iniziale.

Giornata importante per il Milan, che da campione d’Italia in carica avrà l’onore di tornare in prima fascia. Dunque sulla carta i ragazzi di mister Pioli potrebbero ottenere un sorteggio migliore rispetto a quello dello scorso anno.

Oltre al Milan sono quattro le squadre italiane presenti al sorteggio. Ovvero Juventus (in seconda fascia), Inter e Napoli, entrambe inserite in terza fascia.

Gli accoppiamenti della UEFA per le esigenze televisive

I criteri del sorteggio sono chiari. In primis non potranno essere inseriti nello stesso girone club della medesima lega, i quali potranno scontrarsi in Champions soltanto dai quarti di finale in poi.

Ma c’è anche il criterio relativo ai diritti e alle esigenze televisive. La UEFA ha infatti già prestabilito gli accoppiamenti tra squadre della stessa federazione che non potranno giocare nelle medesime giornate della fase a gironi. Incroci stabiliti in base all’attrazione delle squadre verso il pubblico europeo, così da evitare che l’attenzione televisiva vada su un solo giorno e resti invece un turno scoperto e con poca audience.

In tal senso il Milan è stato accoppiato al Napoli. Vale a dire che i rossoneri non giocheranno mai nello stesso giorno dei partenopei. In pratica, se il Milan dovesse essere inserito in un gruppo tra A, B, C e D, il Napoli di conseguenza andrebbe a finire per forza in un girone tra E, F, G e H.

Lo stesso vale per Inter e Juventus, anche loro accoppiate dalla UEFA in questa soluzione televisiva. Dunque la squadra di Pioli giocherà sempre nello stesso giorno di nerazzurri o bianconeri, ma ciò lo delineerà il sorteggio di Nyon.

Questi gli accoppiamenti di squadre ‘da dividere’: