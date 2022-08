Milan, intrecci con la Germania: Pioli aspetta il suo difensore

La caccia al difensore prosegue. Il Milan vuole regalare a Stefano Pioli un nuovo centrale, che prenda il posto di Alessio Romagnoli

I rossoneri, al momento, possono contare su Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Sono loro i titolari della squadra campione d’Italia. Le alternative, invece, sono rappresentate da Simon Kjaer e Matteo Gabbia. Il danese è tornato dopo il lungo infortunio ed è a lavoro per trovare la miglior forma. Ci vorrà un po’ di tempo e anche per questo serve un difensore che dia garanzie.

Garanzie che Gabbia non sempre ha fornito. Per l’italiano si è fatta avanti la Sampdoria ma il Milan ha, ormai, deciso di trattenerlo, almeno, fino a gennaio.

Per quanto riguarda il nuovo difensore, da giorni si fanno i nomi di N’Dicka ma soprattutto Diallo e Tanganga. Nomi che stanno sparendo dai radar rossoneri nelle ultime ore per far posto a nuovi profili.

Nella serata di ieri si è tornati a parlare di Thiaw dello Schalke 04 ma la pista che appare più percorribile è quella che porta a Trevoh Chalobah del Chelsea.

Affari incrociati e concorrenza

Il club inglese è pronto a far partire il proprio difensore, con la formula del prestito con diritto di riscatto, una volta preso un nuovo centrale. Il Chelsea sta concentrando tutti i suoi sforzi di Fofana ma il Leicester, nonostante la volontà del calciatore di trasferirsi a Londra, ha alzato il muro: vuole più di 80 milioni di sterline.

La buona notizia proveniente dalla Germania è che il club inglese sta comunque sondando il mercato alla ricerca delle alternative e l’ultima idea porta a Leverkusen. Il Chelsea – secondo Sky Sport Germania – avrebbe deciso di puntare su Edmond Tapsoba del Bayer.

La sensazione è dunque, che un centrale a Londra, alla fine, arriverà. Questo potrà permettere a Chalobah di cambiare aria. Sul giocatore si è fatta avanti l’Inter, che ha in pugno anche Acerbi, ma il Milan nelle ultime ore – come detto – ha fiutato l’affare.

Le due milanesi dovranno però prestare attenzione: come riporta il Daily Mail, infatti, anche il Lipsia avrebbe chiesto al Chelsea il prestito del difensore.