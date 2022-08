Sorpresa Milan, tifosi spiazzati: vogliono soffiarlo all’Inter

Novità sul calciomercato in entrata del Milan: Di Marzio a Sky Sport ha fatto una rivelazione a sorpresa su un possibile derby con l’Inter.

Perso Alessio Romagnoli a parametro zero e con Simon Kjaer reduce da un grave infortunio, il club rossonero non è ancora riuscito a prendere un nuovo difensore centrale. Da mesi circolano diversi nomi e sono state avviate delle trattative, però nessuna è andata in porto finora.

Il nome più caldo degli ultimi giorni è sempre quello di Japhet Tanganga, ma il problema dell’operazione con Tottenham rimane sempre lo stesso: la formula. Il Milan vuole il giocatore in prestito con diritto di riscatto, ma gli Spurs pretendono l’obbligo di acquisto del cartellino. I contatti tra le parti ci sono, però non si sta sbloccando ancora nulla.

Si era parlato anche di Abdou Diallo del PSG, ora ambito dall’Aston Villa e da altre società della Premier League. Difficile un suo approdo a Milanello, così come è complicato vedere Evan Ndicka alla corte di Stefano Pioli. L’Eintracht Francoforte chiede 15 milioni di euro, ritenuti eccessivi per un calciatore in scadenza nel giugno 2023.

Calciomercato Milan, derby con l’Inter per un difensore?

Gianluca Di Marzio nel corso dello speciale Calciomercato – L’Originale su Sky Sport ha rivelato una novità. Infatti, il Milan si potrebbe inserire nella corsa a Trevoh Chalobah, 23enne inglese che milita nel Chelsea. I rossoneri sono pronti ad affondare nel caso in cui i Blues accettino di privarsi del giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il Chelsea sta trattando l’ingaggio di Wesley Fofana del Leicester City e, in caso di riuscita dell’affare, potrebbe dare il via libera alla partenza di Chalobah. Il Milan spera di impostare un’operazione simile a quella che portò Fikayo Tomori nella squadra di Pioli nel gennaio 2021.

Sul difensore inglese ci sono anche il Lipsia e l’Inter, dunque può scatenarsi un derby di calciomercato tra le due milanesi. I nerazzurri stanno dialogando anche con la Lazio per Francesco Acerbi, ex Milan e priorità per Simone Inzaghi in questo momento. Vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime ore.