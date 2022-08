C’è il sì del giocatore: Milan, cessione vicinissima

Il club rossonero potrebbe dare il via libera a una partenza: trattativa in corso e possibile incasso sui 5 milioni.

Non c’è solo Tiemoué Bakayoko che potrebbe lasciare Milanello entro il 1° settembre, giorno nel quale si chiuderà la finestra estiva del calciomercato. Il Milan in questi giorni sta discutendo per un’altra cessione.

Si tratta di quella di Fodé Ballo-Touré, obiettivo concreto del Galatasaray. Il club di Istanbul vuole fortemente ingaggiare il terzino sinistro senegalese, che in rossonero è chiuso dalla presenza del titolarissimo Theo Hernandez. Non gli dispiacerebbe andare in una squadra nella quale avrebbe maggiori chance di giocare.

L’ex Monaco non ha particolarmente impressionato nella sua prima stagione in Italia. Vero che ha giocato poco e non si è capito il suo reale valore, ma quando è sceso in campo non ha convinto. Il suo trasferimento in Turchia non va affatto escluso.

Calciomercato Milan, Ballo-Touré verso il Galatasaray: trattativa in corso

Stando a quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, il Galatasaray ha deciso di accelerare l’operazione nelle ultime ore. Ballo-Touré potrebbe presto salutare la Serie A, ha dato il suo ok al passaggio nella squadra di Istanbul. Adesso manca l’accordo tra i due club, con il Milan che chiede 5 milioni di euro per la cessione del terzino. Trapela fiducia.

Il trasferimento dell’ex Monaco in Turchia comporterebbe poi l’esigenza per i rossoneri di prendere un altro vice di Theo Hernandez. Da capire chi possa approdare a Milanello in questi ultimi giorni del calciomercato estivo. Stefano Pioli non si oppone affatto alla partenza del senegalese, ma ovviamente si aspetta un sostituto nel ruolo.

Il Milan cedendo Ballo-Touré per 5 milioni realizzerebbe anche una piccola plusvalenza, dato che il giocatore era arrivato per una cifra simile e una prima quota del valore di acquisto è già stata ammortizzata nel bilancio 2021/2022. Attendiamo le prossime ore per vedere se l’affare si concluderà positivamente.