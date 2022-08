Milan, le scelte per il Bologna: attesa per De Ketelaere

Le scelte di Stefano Pioli per Milan-Bologna, match valevole per la terza giornata di Serie A. Finalmente tocca a Charles De Ketelaere

Oggi è già vigilia di campionato. Il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo domani a San Siro per sfidare il Bologna di Sinisa Mihajlovic, in un match valevole per la terza giornata di Serie A.

Servirà subito rialzare la testa e tornare al successo dopo il mezzo passo falso contro l’Atalanta: tre punti fondamentali per dare un segnale forte alle avversarie.

Mister Pioli, che parlerà oggi in conferenza stampa, alle ore 14.00, cambierà qualcosa rispetto alla partita di Bergamo. Sono stati giorni importanti soprattutto per Charles De Ketelaere, provato con i titolare, e pronto così a scendere in campo dal primo minuto, davanti al suo pubblico.

Salvo ripensamenti sarà schierato sulla trequarti, al centro, dietro la prima punta. Pioli, come detto cambia, e lo fa anche con il centravanti, che per l’occasione sarà Olivier Giroud. Torna in panchina Ante Rebic che potrà dare una mano alla squadra, sia come esterno che come punta centrale.

Ma le novità non finiscono. Forze fresche in avanti, con Junior Messias, che rischia di partire fuori: Pioli è intenzionato a dar spazio ad Alexis Saelemaekers ma qui il ballottaggio è decisamente aperto.

Certezze

In attesa di rinforzi sul mercato – Pioli aspetta gli acquisti di un difensore e di un centrocampista – davanti a Mike Maignan giocheranno i fedelissimi: non si toccano, infatti, Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Alessandro Florenzi è comunque pronto a dare il cambio ai titolari sugli esterni.

A centrocampista, chiaramente, agiranno Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Dovrebbe esserci più spazio per Tommaso Pobega, che ha messo minuti nelle gambe e si prepara a giocare a partita in corso.

Stesso discorso per Divock Origi, che ancora una volta partirà dalla panchina. Sulla sinistra, della trequarti, nonostante le voci di calciomercato, giocherà Rafael Leao, un altro degli intoccabili di Pioli.

4-2-3-1: Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao, Giroud